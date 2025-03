Colegios particulares pasan a la virtualidad por amenazas de extorsionadores: ¿Qué está haciendo el Ejecutivo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miles de colegios privados a nivel nacional iniciaron sus clases escolares ayer, lunes. Sin embargo, muchos de ellos están optando por pasar a la virtualidad, pues se han convertido en el nuevo blanco de los extorsionadores, que exigen exorbitantes sumas de dinero a cambio de no atentar contra los locales o la integridad de alumnos, docentes y padres de familia.

Esta situación es la que se vive en el colegio particular San Vicente de Comas, donde desde hace dos meses reciben mensajes intimidatorios en los que les exigen la suma de S/100 mil y de S/200 mensuales. Ante ello, la plana directiva de la institución decidió impartir las clases en modalidad virtual, sin una fecha concreta de retorno a la normalidad.

Pero, ¿qué tanto ha escalado esta situación en los colegios privados y cómo afecta a los estudiantes? Y lo más importante: ¿qué está haciendo el Ejecutivo ante esta situación? RPP conversó con los representantes de dos asociaciones de colegios privados y recogió los anuncios que hicieron los ministros de Educación y del Interior respecto al tema.

Cientos de colegios extorsionados y el aprendizaje de los estudiantes en riesgo

Guido Quintanilla, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú (Anacopri), indicó que sería un total de 450 instituciones educativas privadas a nivel nacional las que estarían siendo víctimas de extorsión. Además, advirtió que la situación se ha agravado a puertas de iniciar las clases, por lo que varias de estas entidades podrían pasar a la virtualidad, lo que afectaría a millones de escolares.

"El año pasado, estábamos en base a 300, 320 [colegios]. Este año, antes que iniciar las clases, hasta el día de ayer, han sobrepasado ya los 450. Son 450, pero fuera de esto hay tantas instituciones, tantos promotores que no denuncian", indicó.

"Nosotros albergamos a 2 millones y medio de alumnos y tenemos, más o menos, 450 mil docentes y administrativos a nivel de todo el Perú. Ahora, los que cerrarían van a tener que ser los primeros que han sido extorsionados. Ellos van a comenzar a cerrar. Lo haremos paulatinamente, porque tampoco podemos irnos de la noche a la mañana a cerrar nuestras instituciones, porque tenemos que pensar también en los alumnos, en los padres de familia que no cuentan con el medio virtual, no tienen unas buenas computadoras, unas buenas laptops", aseveró.

Quintanilla señaló otro hecho preocupante: la forma en que la Policía Nacional estaría actuando cuando los promotores de los colegios acuden a interponer una denuncia por estos mensajes extorsivos.

"Uno, la Policía no les permite [denunciar] porque no tienen pruebas suficientes necesarias, tiene que haber un muerto para que haya una denuncia, primeramente. Dos, uno va a la comisaría, se filtra la información y tienen miedo [de que] sean atentados. O sea, no hay confianza ni en nuestra propia Policía", enfatizó.

"Fueron muchos como promotores a distintas comisarias y simplemente les han dicho que tienen que tener una señal, mostrar videos, cámaras, algún accidente, alguien que haya sido secuestrado. O sea, tienen que ver, dicen, algo conciso para que puedan proceder [...] Se les ha mostrado en muchas oportunidades, incluso, las cartas, los videos que mandan. Entonces dicen: ‘bueno, vuelvan que vamos a analizar’. O sea, quieren analizar que hay un muerto, primero, para tomar la decisión de tomar una denuncia", agregó.

Además, indicó que con anterioridad han "mandado cartas a la presidenta, al premier, al ministro de Defensa, del Interior y nunca hemos sido escuchados”.

“El día 25 [de enero] se ha mandado una carta reiterativa a esas instituciones y tampoco nos han llamado a una mesa de trabajo", resaltó.

El presidente de la Anacopri indicó que hoy, martes, tiene prevista una reunión en el Congreso, donde asistirían los viceministros del Interior y Defensa, y que de no haber una solución optarían por cerrar los colegios y pasar a la virtualidad.

"Si es que no nos dan hoy día una reunión plena para poder ver este problema […], tomaremos las acciones necesarias en la tarde, en una reunión general con todos los colegios a nivel de todo el Perú. Uno, poder cerrar nuestros colegios y dictar las clases virtuales, porque no podemos poner en peligro a nuestros alumnos, a nuestros padres de familia y a todo el personal docente y administrativo de todos los colegios”, puntualizó.

Por su parte, Mónica Fuentes, presidenta de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (ADECOPA), resaltó que esta situación de inseguridad afecta emocionalmente a los estudiantes, por lo que sus aprendizajes se ven perjudicados.

"Recordemos que en la pospandemia se ha comenzado a encontrar diferentes condiciones en niños y adolescentes, entre ellas los temas de ansiedad y depresión, ya sea por las situaciones que han tenido que pasar, o también por las realidades que cada uno vive en su hogar. Pero esto, sumado a temas de inseguridad en los lugares que deben ser los más seguros para nuestros niños, que son sus escuelas, es terrible", remarcó.

Además, indicó que la virtualidad no es un medio idóneo de formación para los escolares.

"Definitivamente, en el tema de la virtualidad, no hay contacto directo, no hay la amistad que se debe desarrollar entre los niños y los adolescentes, la resolución de problemas, la comunicación directa, el desarrollo de otras habilidades que se da en el aula. Los niños pequeños necesitan tener contacto con sus maestros, contacto con sus compañeros, necesitan manipular objetos. La virtualidad nos ayudó mucho para no detenernos; sin embargo, estamos convencidos que no cubre todo lo que necesitamos para desarrollar aprendizajes", aseveró.

¿Qué está haciendo el Ejecutivo?

Frente a esta situación, la respuesta del Gobierno, particularmente de los ministerios de Educación y del Interior, hasta el momento, no ha sido del todo clara.

El día de ayer, ante la situación del colegio San Vicente de Comas, el titular del Minedu, Morgan Quero, indicó que "estamos seguros", porque está en coordinación con el ministro del Interior Juan José Santiváñez.

"Aquí estamos seguros, aquí estamos trabajando por nuestros niños. He coordinado con el ministro del Interior. Él, a su vez, me ha informado también en esa coordinación permanente […] que están desplegando una intervención estratégica para dar un golpe certero a esos grupos de extorsionadores que, en esta zona de Lima Metropolitana, estarían extorsionando a algunos colegios privados", indicó.

"Nosotros vamos a respaldar el trabajo unificado que hacemos desde el Minedu a través de las brigadas de autoprotección escolar. Este año vamos a movilizar a más de 50 mil, trabajamos con las juntas vecinales […] Estamos comprometidos en esa articulación permanente a través de todas las direcciones regionales de educación o las gerencias regionales de educación para fortalecer esa respuesta ante el crimen cuando extorsione colegios privados", añadió.

No obstante, al requerírsele precisiones sobre el trabajo coordinado que se está ejecutando con el Mininter, Quero Gaime aseguró que se pondrá "tras las rejas a esos extorsionadores" y que "seguramente, en los próximos días ustedes tendrán noticias en relación a eso”.

También indicó que los colegios privados pueden recurrir a la virtualidad si lo consideran necesario y que, "desde ayer [domingo]", se está coordinando con los directores de esos planteles.

"Por eso, hay una virtualidad, entiendo, en algunos de esos colegios. Ellos definirán las mejores modalidades hasta que se sientan en las mejores condiciones […] Vamos a estar ahí para respaldar a las familias, a los niños y a las niñas", sostuvo.

“Nosotros hemos estado en coordinación, desde ayer, con los directores de instituciones educativas privadas que están alertas y atentos. Lo primero es la seguridad de los niños y niñas y se han hecho las coordinaciones ya con el Mininter y la PNP. Así que vamos a seguir adelante en favor de la educación”, acotó.

Por su parte, este martes, el ministro del Interior Juan José Santiváñez dijo que "no es correcto" que su cartera no haya hecho trabajo previo para hacer frente a la extorsión en los colegios privados.

"Como lo reitero, nosotros hemos empezado las reuniones con el Ministerio de Educación, con las UGEL desde los primeros días del mes de febrero. Hemos tenido comunicación con determinados representantes de los colegios para establecer, justamente, el plan de Retorno Seguro a clases, un plan preventivo; y, por otro lado, también tenemos el plan ejecutivo de operaciones policiales", aseveró.

Consultado por RPP acerca de si era consciente de que, al parecer, estos intentos previos no han dado los resultados esperados dado que hay colegios que pasarán a la virtualidad ante las amenazas, Santiváñez Antúnez respondió: "Pero ¿qué intento si las clases ni siquiera empiezan?".

"El día de ayer, todos los generales se han reunido con las UGEL, justamente para establecer protocolos. Por otro lado, también hemos tenido justamente la comunicación con los representantes de los colegios para informarles de las actividades policiales que está practicando la DIVISE, la división de secuestros, justamente para contrarrestar a estas organizaciones", puntualizó.

Santiváñez dice que, "desde los primeros días de febrero", se reunió con el Minedu para atender casos de extorsión en colegios privados. | Fuente: Mininter