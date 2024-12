Giuliana Rengifo habla de su nueva relación con salsero Maryto: "Ahora soy correspondida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Giuliana Rengifo afirmó estar feliz y enamorada. La cantante de cumbia habló en RPP sobre su nuevo romance con Mario Alberto Mauricio Duran, conocido en la música como Maryto y su salsón, con quien viajó, recientemente, a Paris, Francia, para celebrar su primer mes de relación.

“Maryto es un cantante. Tiene 33 años. Sabía de él, pero no lo conocía personalmente. Hubo un evento donde nos contrataron y lo conocí en Pucallpa y desde ahí él siempre fue muy insistente”, comenzó diciendo la exintegrante de Agua Bella.

Seguidamente, señaló que en un comienzo nunca pensó enamorarse de un cantante ya que es “celosa”. “Los cantantes son muy infieles, muy coquetones. A veces, se confunden con las fans y ahí caen”, sostuvo. No obstante, mencionó que se siente segura del afecto de su nueva pareja.

“Lo que pasa es que ahora soy correspondida. El chico se porta bien. Es bien trabajador. Se amanece hasta las 8 de la mañana trabajando en los shows. Es cariñoso, responsable y buen padre. Él me hace feliz. Hace poco me llevó a su gira con Josimar y su Yambú en Europa. Me pagó el pasaje”, manifestó la artista de 41 años.

Giuliana Rengifo cumplió un mes de relación con el salsero Maryto. | Fuente: Instagram (marytoysusalson_oficial)

Giuliana Rengifo: “La cumbia es una carrera de valientes”

Por otro lado, Giuliana Rengifo opinó sobre los nuevos éxitos que se vienen escuchando en la cumbia como el hit de Christian Cueva y Pamela Franco con el tema El cervecero.

“(Christian Cueva) es muy querido. En el caso de él, a la gente le llama el morbo. Cada uno hace con su vida lo que se le da la gana, con su carrera, con su cuerpo. Yo te hablo como profesional, a mí me respaldan 25 años de trayectoria y sigo aprendiendo hasta el día de hoy”, acotó.

En ese sentido, señaló que la cumbia es “una carrera de valientes, de constancia, y de perseverancia” por lo que siempre tendrá cabida en la industria del entretenimiento.

“Lo que pasa es que jala masas. No es que nos hagamos millonarios. pero si se hace dinero. La cumbia es un género que nunca va a pasar de moda, es un género que siempre habrá en cada evento. Aquellos que hacen otro rubro y quieren incursionar en la cumbia es porque saben que siempre tendrán espacio”, añadió.

Giuliana Rengifo es una conocida cantante de cumbia y exintegrante de Agua Bella. | Fuente: Instagram (giulianarengifo)

Giuliana Rengifo presenta tema 'Ya no somos ni seremos'

Giuliana Rengifo presentó su nuevo tema musical Ya no somos ni seremos. Una versión de cumbia de la exitosa canción del cantante mexicano, Christian Nodal.

“Yo adapté la canción a la cumbia gracias a los arreglos de Donald Yaipén. El videoclip lo realizó Víctor Yaipén, fue un video trabajado en una casa antigua en Pachacamac. El video está muy bonito, invito a la gente que lo vea en mi página de YouTube”, contó.

Finalmente, la también empresaria y animadora contó que viene planificando un próximo 'Feat' con Agua Marina. Del mismo modo, anunció un nuevo 'Feat' de salsa con su pareja y su agrupación Maryto y su salsón.

“Haremos un 'Feat' de salsa ya pronto. Hemos cumplido un mes (con Maryto), pero pareciera que nos conocemos la vida entera”, recalcó.

