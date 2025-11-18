Piura: ¿por qué se están paralizando los lotes petroleros en el norte del país?

La paralización del pozo petrolero Lote VI y la incertidumbre sobre el futuro del Lote Z-69 generarán un fuerte impacto económico en la región Piura. Así lo advierte el alcalde provincial de Talara, Sigifredo Zárate, quien señaló que la menor producción de hidrocarburos en el norte del país reducirá de manera significativa las regalías y el canon petrolero que reciben los gobiernos locales.

En entrevista con Ampliación de Noticias Regional, Zárate informó que la Municipalidad Provincial de Talara recibirá menos del 50% de los S/ 70 millones proyectados para el 2025 por concepto de canon petrolero.

“Esto perjudica la ejecución de obras, la generación de empleo y el mantenimiento de la infraestructura que ya tenemos. Es una cadena que nos preocupa y que, lamentablemente, no muestra una solución cercana”, comentó.

El alcalde también advirtió que la baja producción en Talara afectará los recursos económicos destinados a universidades e institutos públicos de Piura, que dependen en parte del canon petrolero.

Lote VI: paralizado desde octubre

El Lote VI, considerado el sexto más productivo de la cuenca del noroeste, se encuentra paralizado desde octubre a la espera de una nueva adjudicación. Este lote tiene capacidad para producir hasta 2 mil barriles diarios de petróleo y 4 millones de pies cúbicos de gas natural.

Perupetro informó que actualmente evalúa al tercer postor presentado en la convocatoria del 20 de febrero, luego de que se cayera la adjudicación del consorcio que ocupó el segundo lugar (Inventa Energy Perú S.A.C. y Sparrow Hills Perú Block VI S.A.C.), el cual solicitó una prórroga de 45 días debido a problemas en acuerdos comerciales con terceros, pedido que fue denegado.

La evaluación ahora recae sobre SPT Energy Group INC, cuya propuesta técnica incluye el reacondicionamiento de 87 pozos, la perforación de 252 pozos de desarrollo y 39 pozos exploratorios, compromisos que superan ampliamente los requisitos mínimos establecidos en el concurso.