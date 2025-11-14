Denuncian cobros indebidos en atención médica del penal ex Río Seco en Piura: "Si el interno no tiene plata, no es atendido"

En diálogo con RPP, Roxana Vilela, miembro de la Coordinadora Nacional Anticorrupción del Perú, pidió que el médico del tópico del centro penitenciario, a quien identificó como Omar Pérez, sea destituido del cargo.

El médico denunciado estaría pidiendo S/300 a cambio de brindar atención médica. | Fuente: RPP

Un grupo de familiares de los internos del penal de varones ex Río Seco se han congregado en los exteriores de la sede del Colegio Médico en Piura para denunciar presuntos abusos de parte del médico que atiende en el tópico del centro penitenciario. Según los parientes, el galeno estaría cobrando por atender a los reos.

En diálogo con RPP, Roxana Vilela, miembro de la Coordinadora Nacional Anticorrupción del Perú, pidió que el médico del tópico del mencionado penal, a quien identificó como Omar Pérez, sea destituido del cargo.

“El día de hoy hacemos un plantón, los familiares del penal Río Seco se han unido, ya basta de tanto abuso, de tanta tortura y de cobranza. Este médico Omar Pérez, simplemente si el interno no tiene plata, no es atendido. Ya tenemos fallecidos, que no hay justicia para ellos. Tenemos que decir ya basta y al Colegio Médico que vaya a supervisarlo, porque lo que nosotros queremos y pedimos es la destitución definitivamente de este médico”, indicó.

Asimismo, Vilela reportó que constantemente recibe llamadas de internos que denuncian que no reciben atención médica. Incluso, algunos de ellos ya han fallecido, según señaló.

“Yo recibo a diario llamadas de internos, pero en especial de puro que no los atienden, internos que ya han fallecido como es el ‘Charapito’, Samuel Gómez; el interno Kevin Panta que ha fallecido por falta de atención. No los han querido atender o los han regresado a su pabellón. El interno Kevin estaba grave con TBC, le faltaba la respiración. Hay internos ciegos debido a tanto golpe, con aneurisma, tenemos internos loquitos debido a tantos golpes que -desgraciadamente- no saben ni su familia de ellos, porque no reciben visitas”, indicó.

La integrante de la Coordinadora Nacional Anticorrupción también indicó que los reos que padecen diabetes tampoco reciben tratamiento.

“Hay internos diabéticos, [quienes] me dicen: ‘señora Roxana, yo soy diabético, pero desde que entré al penal no recibo ni una pastilla de mi familiar. No estoy pidiendo al Inpe que me den la pastilla, pero sí, por favor, que me den el tratamiento, pero ni siquiera para eso’. No quieren dar tratamiento más que todo porque el médico se dedica a lucrar”, acotó.

Médico cobraría S/300 por atención

El médico denunciado estaría pidiendo S/300 a cambio de brindar atención médica, según la información que le han proporcionado los reos a Vilela. Asimismo, indicó que realizaría los cobros a través de otro interno.

“Los internos me manifiestan de que él cobra S/300, pero él directamente no lo hace, lo hace por medio de otro interno. De repente este médico le da al presidente del INPE un dinero; sin embargo, no es sacado, sabiendo que ya tiene varias denuncias, no es la primera que hemos presentado porque la Fiscalía tiene varias denuncias de internos; sin embargo, hasta el día de hoy no es sacado de su del trabajo”, indicó.