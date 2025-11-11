Últimas Noticias
Piura: ¿qué se sabe de la organización que captaba a escolares para presuntamente explotarlas sexualmente?

Agentes de la Divincri capturan a alias "paisa", acusado de explotación sexual de menores de edad en Piura. | Fotógrafo: Policía Nacional
Andres Carhuapoma Cordova

por Andres Carhuapoma Cordova

·

Genry Neira Flores, alias 'El Paisa', es investigado por presuntamente ofrecer servicios sexuales de adolescentes a través de una página web en Piura.

La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Fiscalía, intervino a Genry Rolando Neira Flores (44), conocido con el alias de 'El Paisa', como presunto integrante de una red criminal dedicada a la explotación sexual de menores de edad.

El operativo se realizó el último sábado, cuando Neira Flores fue intervenido en un centro de lavado de carros, muy cerca de varios hoteles. En estos locales la Policía encontró a dos adolescentes que estaban siendo explotadas sexualmente por clientes, según informó el coronel PNP Luis Castillo Cortés, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura.

¿Cómo operaba el paisa?

El coronel Castillo Cortés detalló que las menores de edad eran promocionadas y ofrecidas a través de una página web. Para acceder al catálogo de las adolescentes, los interesados debían pagar 10 soles.

Una vez concretado el servicio, 'El Paisa' se encargaba de trasladar a las menores en su vehículo a los hoteles de la ciudad de Piura.

"El 'paisa' como es conocido el investigado cobraba entre 200 y 300 soles. Se conoce que venía operando hace dos años. Durante su captura se le halló siete celulares que usaba en el negocio y que ahora son materia de investigación", precisó el jefe de la Divincri Piura.

Policía Nacional encontró a una adolescente con un adulto en un hotel de la ciudad de Piura. | Fotógrafo: Policía Nacional

Reclutamiento 

La Divincri indica que el investigado captaba a sus víctimas en colegios o a través de las redes sociales. A las menores les ofrecía dinero, regalos y ropa con el objetivo de seducirlas y sumarlas a esta cadena de explotación sexual.

"En la investigación hay una niña que hacía el contacto con las otras menores en colegios o barrios que luego se hacía una cadena para que ingresen a este mundo", indicó el coronel Castillo.

Mientras tanto, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (Fistrap) de Piura obtuvo la convalidación judicial de la detención en flagrancia por un plazo de siete días para Genry Neyra Flores de 44 años, alias 'paisa', y los dos hombres que fueron hallados en los hoteles con las adolescentes.

Ellos son investigados como presuntos autores del delito de trata de personas agravada, en la modalidad de explotación sexual, así como por el delito de cliente del adolescente, en agravio de dos menores de 15 y 17 años.

Piura explotación sexual trata de personas Policía Nacional Fiscalía

