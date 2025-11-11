Piura: ¿qué se sabe de la organización que captaba a escolares para presuntamente explotarlas sexualmente?

La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Fiscalía, intervino a Genry Rolando Neira Flores (44), conocido con el alias de 'El Paisa', como presunto integrante de una red criminal dedicada a la explotación sexual de menores de edad.

El operativo se realizó el último sábado, cuando Neira Flores fue intervenido en un centro de lavado de carros, muy cerca de varios hoteles. En estos locales la Policía encontró a dos adolescentes que estaban siendo explotadas sexualmente por clientes, según informó el coronel PNP Luis Castillo Cortés, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura.

¿Cómo operaba el paisa?

El coronel Castillo Cortés detalló que las menores de edad eran promocionadas y ofrecidas a través de una página web. Para acceder al catálogo de las adolescentes, los interesados debían pagar 10 soles.

Una vez concretado el servicio, 'El Paisa' se encargaba de trasladar a las menores en su vehículo a los hoteles de la ciudad de Piura.

"El 'paisa' como es conocido el investigado cobraba entre 200 y 300 soles. Se conoce que venía operando hace dos años. Durante su captura se le halló siete celulares que usaba en el negocio y que ahora son materia de investigación", precisó el jefe de la Divincri Piura.