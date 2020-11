Los alumnos de la sierra tienen problemas de conectividad para acceder a la estrategia Aprendo en Casa. | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: CORTESÍA

Las clases semipreseciales en los colegios públicos de las zonas rurales de Piura no empezarán sino hasta el próximo año, anunció el jefe de la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP), Elvis Bonifaz López.

El funcionario aclaró esta situación luego de que Ministerio de Educación (Minedu) informara que evaluaban retomar las clases semipresenciales en las regiones de Piura, Áncash, Arequipa,y Ayacucho antes del término del mes de noviembre.

“He conversado con las directores de las UGEL y me dicen que a un mes de que culmine el año escolar no hay condiciones para retomar las clases. Es mejor hacerlo el próximo año”, dijo Bonifaz a RPP Noticias.

Añadió que el Ministerio debe garantizar que los docentes, quienes en su mayoría van de la zona urbana a la rural, pasen una prueba de descarte de COVID-19. Además de entregarles alcohol, mascarillas, y otros implementos para prevenir el contagio del virus. “Analizando eso digo que a un 99 % no se iniciarán las clases presenciales porque no hay las condiciones”, añadió.

El funcionario también indicó que las tablets para los escolares en situación de pobreza extrema son entregadas por el Minedu en coordinación con los directores de las UGEL.

Precisó que a Piura llegaron 3 049 tablets, pese a que el compromiso fue de enviar 77 012 equipos, de los cuales 71 660 son para alumnos y 5 352 para profesores.

“En Piura son 220 mil estudiantes que califican para una tablet, pero solo nos aprobaron un poco más de 70 mil, esperamos que en las próximas semanas envíen las prometidas”, recalcó Bonifaz.