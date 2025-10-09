Agua Marina y cuatro de sus integrantes heridos tras ataque: ¿desde cuándo denuncian extorsiones y amenazas?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los atentados contra la orquesta de cumbia Agua Marina, natural de Sechura (Piura), continúan pese a los refuerzos de seguridad implementados en sus presentaciones.

Esta vez, cuatro de sus integrantes resultaron heridos de bala durante un concierto realizado la noche del miércoles 8 de octubre en el Círculo Militar - Sede Tarapacá, en el distrito limeño de Chorrillos.

Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, el tecladista César More Nizama y el animador Wilson Ruiz Julca, quienes fueron trasladados de emergencia a la clínica Maison de Santé y al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, de EsSalud.

Explosivos y extorsiones

Este nuevo atentado se suma a una serie de ataques y extorsiones que la reconocida agrupación piurana ha denunciado hace más de dos años. En marzo de 2022, desconocidos detonaron un explosivo durante un concierto en Trujillo; mientras que, en agosto del mismo año, delincuentes asaltaron el bus de la orquesta cuando se dirigía a Sechura por la carretera Panamericano Norte.

En marzo de 2025, el líder de la agrupación, José Quiroga, reveló públicamente que venían siendo víctimas de extorsiones y que, pese a las denuncias ante la Policía, no recibieron apoyo.

“Somos vulnerables porque el delincuente sabe dónde vamos a estar”, advirtió entonces.

¡Basta Ya!

Hasta el momento, los propietarios de Agua Marina no se han pronunciado sobre el reciente ataque, mientras los cuatro músicos permanecen hospitalizados bajo observación médica.

En tanto, agrupaciones como Corazón Serrano, Armonía 10, Grupo 5, La Bella Luz y La Única Tropical expresaron su rechazo a la violencia con el lema “¡Basta ya!”, y exhortaron al Gobierno a adoptar medidas urgentes para combatir el sicariato y las extorsiones que ponen en riesgo la seguridad de los artistas y de la ciudadanía.