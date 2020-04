Hospital Santa Rosa fue elegido para ser el hospital COVID-19 de Piura. | Fuente: RPP/Arequipa | Fotógrafo: Archivo

Un grupo de trabajadores de limpieza del hospital Santa Rosa, dedicado exclusivamente a atención de pacientes con la COVID-19 de Piura, denunciaron que son obligados a desinfectar los cadáveres de personas que tenían diagnóstico positivo del nuevo coronavirus.



El personal indicó que desde que se atiende únicamente a pacientes con la COVID-19, tienen contacto con los fallecidos sin usar equipos de protección.



Una trabajadora contó que primero les hacían mover los cadáveres, luego comenzaron a indicarles que debían desinfectar los muertos por la COVID-19.



"Yo no sabía que no era mi función porque siempre llamaban a limpieza, para desinfectar los cuerpos. Luego ya no podíamos negarnos porque nos amenazaban con despedirnos", contó un trabajador que evitó identificarse por temor a represalias.



Los trabajadores también denunciaron que les entregaron un documento en el que especifican que su contrato vence el próximo 30 de abril.



"Lo más seguro es que lo nieguen. Es su palabra (de las autoridades) contra la nuestra, unos simples trabajadores", indicaron.



Al respecto, el director del hospital Santa Rosa, Edwin Chinguel, dijo que hay un equipo especial que desinfecta los cuerpos, conformado por la Dirección Regional de Salud y el Ejército, y que el personal de limpieza realiza la desinfección de los ambientes.



Sin embargo, anunció que investigarán las denuncias, para comprobar su veracidad.

En total, son 46 trabajadores que laboraban bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en este hospital.