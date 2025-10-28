Últimas Noticias
Fuga en el penal de Piura: el factor que permitió la recaptura del 'loco Krisman' después de una semana

el reo Krisman Nizama fugó del penal de Piura el pasado 18 de octubre.
el reo Krisman Nizama fugó del penal de Piura el pasado 18 de octubre. | Fotógrafo: Policía Nacional
Andres Carhuapoma Cordova

La Policía en Piura reveló que Krisman Nizama, de 31 años, intentó engañar a los agentes al momento de ser intervenido, fingiendo tener problemas para hablar.

Krisman Nizama Ponce, alias 'loco krisman', fue finalmente recapturado este lunes 27 de octubre en el distrito de Cura Mori, luego de permanecer prófugo por más de una semana tras escapar del penal de varones de la región Piura.

El paradero del peligroso reo era desconocido por la Policía Nacional (PNP) hasta que cometió un error que permitió su ubicación. Nizama Ponce fue retenido por pobladores del sector Ciudad Noé en el distrito de Cura Mori, tras intentar robar una motocicleta.

Los mismos vecinos entregaron al fugitivo a los agentes de la comisaría de Cucungará, iniciándose así el proceso para confirmar su identidad.

Fingió ser mudo

El jefe de la región policial de Piura, general PNP Manuel Farías, reveló que el 'loco Krisman' intentó engañar a los policías al momento de ser intervenido, fingiendo tener problemas para hablar.

“Primero fingía de mudo y se comunicaba con señas. Horas después, la policía comprobó que se trataba del interno que había fugado hace más de una semana del penal de Piura”, explicó.

Para reforzar su farsa, Krisman Nizama usó un lapicero y papel para escribir un falso nombre y así evitar su detención. Sin embargo, la policía logró comprobar su verdadera identidad.

penal de varones de Piura ubicado en el centro poblado Rio Seco, en el distrito de Castilla. | Fotógrafo: Andrés Carhuapoma - RPP

Fuga y Antecedentes

El interno, de 31 años, huyó del penal de varones de Piura la noche del sábado 18 de octubre. Según detalló en su momento el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Nizama Ponce escapó cuando se encontraba en el tópico del establecimiento, donde había sido llevado para recibir tratamiento psiquiátrico.

Durante su traslado a la carceleta de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, Krisman Nizama mostró una mirada desafiante y se negó a responder las preguntas de los periodistas.

Cabe recordar que 'loco Krisman' se encontraba cumpliendo una prisión preventiva tras ser detenido en marzo del año pasado por presuntamente recibir una extorsión de un empresario en Talara.

Piura INPE penal de Piura Policía Nacional

