Fuga en el penal de Piura: el factor que permitió la recaptura del 'loco Krisman' después de una semana

Krisman Nizama Ponce, alias 'loco krisman', fue finalmente recapturado este lunes 27 de octubre en el distrito de Cura Mori, luego de permanecer prófugo por más de una semana tras escapar del penal de varones de la región Piura.

El paradero del peligroso reo era desconocido por la Policía Nacional (PNP) hasta que cometió un error que permitió su ubicación. Nizama Ponce fue retenido por pobladores del sector Ciudad Noé en el distrito de Cura Mori, tras intentar robar una motocicleta.

Los mismos vecinos entregaron al fugitivo a los agentes de la comisaría de Cucungará, iniciándose así el proceso para confirmar su identidad.

Fingió ser mudo

El jefe de la región policial de Piura, general PNP Manuel Farías, reveló que el 'loco Krisman' intentó engañar a los policías al momento de ser intervenido, fingiendo tener problemas para hablar.

“Primero fingía de mudo y se comunicaba con señas. Horas después, la policía comprobó que se trataba del interno que había fugado hace más de una semana del penal de Piura”, explicó.

Para reforzar su farsa, Krisman Nizama usó un lapicero y papel para escribir un falso nombre y así evitar su detención. Sin embargo, la policía logró comprobar su verdadera identidad.