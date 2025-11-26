Piura: ronderos azotan a agricultores por incumplir medida de no vender mango a exportadoras

Según explicaron, el bajo costo del mango es aprovechado por las grandes empresas exportadoras, perjudicando a los pequeños productores.

Seis agricultores de mango del Valle de San Lorenzo fueron azotados por integrantes de las rondas campesinas del distrito de Tambogrande, en la región Piura, por no respetar el acuerdo de suspender la comercialización de la fruta a partir del 25 de noviembre.

Los ronderos alegaron que el bajo costo del mango es aprovechado por las grandes empresas, una situación que perjudica a los pequeños productores de esta fruta.

Germán Juárez, presidente de la Central de Rondas Campesinas de Tambogrande, informó que los agricultores y ronderos habían firmado un acta que advertía del castigo de dos azotes contras aquellos que incumplieran el pacto.

Agricultores se reunirán con exportadoras

Los agricultores y los representantes de las empresas exportadoras se reunirán este jueves con el objetivo de fijar un precio justo, para que el mango permita dinamizar la economía del Valle.

De no llegar a un acuerdo, los productores continuarán con la paralización de la comercialización del mango.