Seguidilla de crímenes golpea Piura: tres personas fueron asesinadas en menos de 24 horas

La criminalidad golpea Piura. En menos de 24 horas, el sicariato y la delincuencia han cobrado la vida de tres personas en la región. Se tratan de un joven universitario, un expolicía y un abogado. Este último aspiraba a postular al Congreso de la República como diputado.

El primer atentado se registró la noche del último jueves en el sector Ciudad del Niño. Aquí, un estudiante universitario, identificado como Habner Joel Silva Jaramillo, fue atacado a balazos mientras conversaba con su grupo de amigos.

El joven fue trasladado a un centro de salud; sin embargo, no resistió las heridas y falleció camino al nosocomio.

Horas después, alrededor de las 11:00 p.m., se produjo otro crimen: un exsuboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue asesinado frente al asentamiento humano Alas Peruanas.

La víctima fue identificada como Luis Roque Zapata y trabajaba como taxista. Según las investigaciones preliminares, el atacante habría fingido ser pasajero antes de dispararle dentro del vehículo.

El tercer crimen se registró el viernes a las 2:50 p.m. en la vía que conduce a Medio Piura, frente al cementerio Mapfre. Aquí fue asesinado el abogado penalista y precandidato a diputado por Juntos por el Perú, Percy Ipanaqué Navarro. El hombre fue interceptado por sujetos que le dispararon a quemarropa a bordo de una motocicleta.

En cifras

Según las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), la región Piura registra 137 víctimas de homicidio en lo que va del 2025.