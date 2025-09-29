Puno: congresista Héctor Valer escupió a periodista que lo cuestionó por su labor en Juliaca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El hecho ocurrió en Juliaca. | Fuente: RPP

Héctor Valer, parlamentario de Somos Perú, escupió a un periodista con quien previamente había mantenido una discusión que terminó en agresiones verbales y empujones en la ciudad de Juliaca, en Puno.

El hecho ocurrió luego de una rueda de prensa y de acuerdo con un video captado por otros comunicadores, el parlamentario se enfrascó en una discusión con Max Lanza, periodista de radio La Decana de Juliaca.

El legislador respondió a los comentarios que tuvo el hombre de prensa respecto de su actitud en cuanto a los fallecidos de las protestas contra Dina Boluarte durante los últimos meses de 2022 e inicios de 2023.

El periodista había tildado de “cobarde” al parlamentario, quien lo empujó y es allí cuando comienzan a agredirse verbalmente.

“A mí no me toques”, le dijo Valer con una grosería de por medio, a lo que el periodista le respondió diciéndole “terruqueador” y “traidor”, hasta que Valer lanzó el escupitajo.

Descarta denuncia

En declaraciones a RPP, el periodista reconoció el intercambio de palabras entre él y el parlamentario, así como el escupitajo que el legislador le dio. Asimismo, dijo que este hecho ameritaría una denuncia, pero dijo no confiar en la justicia.

“Me empujó, yo le empujé y se dio un intercambio de palabras y lamentablemente lo más extraño es que él regresó a escupirme en la cara. Creo que este hecho merecería efectivamente colocar una denuncia, pero lamentablemente no confío en la justicia de nuestro querido Perú”, dijo.

En tanto, el parlamentario de Somos Perú no ha ofrecido ningún descargo tras este incidente en Puno.