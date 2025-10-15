Juliaca: recuperan auto y motocicletas robadas en casa vinculada con banda criminal 'Los Chuteros del Sur'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La intervención forma parte de una investigación relacionada con una presunta banda criminal denominada ‘Los Chuteros del Sur’. | Fuente: PNP

En un operativo inopinado, los efectivos de la Policía Nacional lograron recuperar un auto y varias motocicletas en una vivienda ubicada en el lote 7 de la urbanización Alexander, en la ciudad de Juliaca, en la provincia de San Román, en la región Puno. Así informó la región policial a RPP.

Según la Policía, el allanamiento a la vivienda se cumplió tras un paciente seguimiento a la vivienda a través del servicio de inteligencia de la PNP. El inmueble era utilizado para almacenar vehículos y autopartes robadas.

Objetos robados fueron encontrados en el inmueble

Pese a que no se encontraron personas en el domicilio, se hallaron siete motocicletas y un auto, todos con requisitoria vigente por robo en el lugar.

Además, se incautaron diferentes autopartes de vehículos menores, placas de vehículos, seis celulares y tres radios portátiles.

El operativo fue realizado por personal de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) Puno, con la participación del fiscal de turno de Juliaca.

Finalmente, la Policía continúa con las investigaciones para identificar a los presuntos integrantes de la banda criminal y los responsables del delito.

Vehículos incautados. | Fuente: PNP