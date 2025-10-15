Juliaca: recuperan auto y motocicletas robadas en casa vinculada con banda criminal 'Los Chuteros del Sur'

La Policía Nacional allanó una vivienda en la urbanización Alexander de Juliaca, donde se encontraron vehículos con denuncias por robo. El operativo estaría vinculado a la presunta banda criminal 'Los Chuteros del Sur'.
En un operativo inopinado, los efectivos de la Policía Nacional lograron recuperar un auto y varias motocicletas en una vivienda ubicada en el lote 7 de la urbanización Alexander, en la ciudad de Juliaca, en la provincia de San Román, en la región Puno. Así informó la región policial a RPP.
Según la Policía, el allanamiento a la vivienda se cumplió tras un paciente seguimiento a la vivienda a través del servicio de inteligencia de la PNP. El inmueble era utilizado para almacenar vehículos y autopartes robadas.
La intervención forma parte de una investigación relacionada con una presunta banda criminal denominada ‘Los Chuteros del Sur’.
Objetos robados fueron encontrados en el inmueble
Pese a que no se encontraron personas en el domicilio, se hallaron siete motocicletas y un auto, todos con requisitoria vigente por robo en el lugar.
Además, se incautaron diferentes autopartes de vehículos menores, placas de vehículos, seis celulares y tres radios portátiles.
El operativo fue realizado por personal de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) Puno, con la participación del fiscal de turno de Juliaca.
Finalmente, la Policía continúa con las investigaciones para identificar a los presuntos integrantes de la banda criminal y los responsables del delito.