Ministra de Educación sobre cánticos de escolares contra Gobierno: "No podemos permitir que los niños sean manipulados"

Puno Ministra de Educación sobre cánticos de estudiantes en contra del Gobierno: "No podemos permitir que los niños sean manipulados"

Condena actos. La ministra de Educación, Magnet Márquez, confirmó que denunciará a las personas que resulten implicadas en los cánticos realizados por un grupo de estudiantes durante un concurso de bandas en Puno.

La jefa de la cartera condenó que se utilicen a niños en marchas ajenas a los quehaceres escolares, por lo que presentarán las denuncias correspondientes ante la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

"No podemos permitir que los niños sean manipulados. Sobre eso, ya hemos tomado acciones. Hemos pedido a la Procuraduría que presente las denuncias correspondientes contra los que resulten responsable y también estamos pidiendo la intervención de la Defensoría del Pueblo. Tenemos que velar por la integridad de los alumnos, no solo física, sino también emocional y no se puede permitir la utilización de niños en marchas ajenas al quehacer escolar", indicó la ministra de Educación.

Ministra de Educación sobre cánticos de estudiantes en contra del Gobierno: "No podemos permitir que los niños sean manipulados" | Fuente: RPP

¿Qué sucedió y por qué la denuncia?

A través de las redes sociales, se dio a conocer un video donde un grupo de niños de primaria -durante un concurso de bandas en Puno- realizan cánticos en contra la presidenta Dina Boluarte por los actos violentos ocurridos en la región en diciembre y enero pasados.

Ante ello, Ministerio de Educación emitió un comunicado para informar que denunciará ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo a los que resulten responsables de la "exposición de niñas y niños".

"Los hechos han sido difundidos por las redes sociales, sin tener en cuenta que los niños y niñas no deben ser utilizados, por aquellos que tienen la sagrada misión de orientarlos y brindarles conocimientos para formar futuros ciudadanos de paz y prosperidad", se lee en el comunicado.

"El Ministerio de Educación tomará medidas drásticas en base a las investigaciones que se realice, en virtud a la obligación y responsabilidad que tiene de garantizar la formación intelectual de los menores de edad", finaliza la misiva.