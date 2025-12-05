Tragedia en Puno: aumentan a diez los muertos por incendio en local donde se celebraba un cumpleaños

En diálogo con RPP, Hubert Gálvez, director del Hospital Lucio Aldazábal Pauca, de Huancané, alertó que el establecimiento no cuenta con una unidad especializada de quemados.

Tragedia en Puno. En las últimas horas, se confirmó que aumentó a diez la cifra de muertos por el incendio de un local durante una celebración de cumpleaños en la ciudad de Huancané, mientras que los heridos suman tres.

"Estaba confirmando solamente seis cuerpos; sin embargo, en la mañana, en la morgue, se han contabilizado diez cuerpos completamente calcinados, que ya se han reportado en el aplicativo del EMED Salud, nosotros tenemos un programa en el cual se registran todos los eventos adversos de esta naturaleza", declaró a RPR el director regional de Salud, Emerson Aquino Condori.

"Son diez cuerpos calcinados y son irreconocibles. Durante la mañana, se va a realizar el reconocimiento por otros medios más especializados, no por parte del Ministerio Público", añadió.

La información también fue confirmada por Hubert Gálvez, director del Hospital Lucio Aldazábal Pauca, de Huancané (Puno), quien alertó que el establecimiento no cuenta con una unidad especializada de quemados.

"[¿Ustedes tienen unidad de quemados?] No tenemos unidad de quemados, nuestro hospital es de una categoría II-1, en la región no contamos con unidad de quemados", declaró en Ampliación de Noticias.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Investigaciones en marcha

Hasta el momento, no se conocen las causas que provocaron el incendio, mientras que las víctimas aún no se han podido identificar, debido a que los cuerpos quedaron muy afectados debido a las quemaduras.

En tanto, agentes de la Policía junto con personal del Ministerio Público se encuentran realizando las investigaciones del caso.

Según la primera hipótesis, se presume que el fuego se habría originado en la cocina, tras lo cual se propagó por todo el predio.