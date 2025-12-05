Puno: al menos ocho personas murieron en el incendio de un local durante la celebración de un cumpleaños

Las víctimas serían estudiantes de un instituto que celebraban un cumpleaños al momento del siniestro.

Al menos ocho personas murieron y tres resultaron heridas en el incendio de un establecimiento de la ciudad de Huancané, en la región Puno.

Según pudo conocer RPP, las víctimas mortales serían estudiantes de un instituto superior, que festejaban un cumpleaños.

La infraestructura del establecimiento de material rústico quedó completamente destruida por las llamas, lo que dificultó las labores de búsqueda y ubicación de las víctimas.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Lucio Aldazábal Pauca, de Huancané, para recibir atención médica.

La ciudadanía se encuentra conmocionada por el siniestro y ha llegado a la zona acordonada para observar el lugar.

Investigación

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las causas del incendio y establecer responsabilidades.

Según la primera hipótesis, se presume que el fuego se habría originado en la cocina, tras lo cual se propagó por todo el predio.

La falta de una compañía de bomberos en Huancané complicó las labores de extinción del fuego, lo que agravó la situación.

El Ministerio Público y la Policía Nacional continúan trabajando para poder identificar a las víctimas y determinar las circunstancias del siniestro.

Fuentes de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancané indicaron que el número de víctimas mortales habría aumentado a diez, pero esto está próximo a confirmarse.