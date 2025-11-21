Conductor investigado por presuntamente ocasionar fatal accidente en Arequipa ya cumple prisión preventiva

Henry Apaclla Ñaupari, el conductor investigado por presuntamente provocar el fatal accidente en Arequipa del pasado 12 de noviembre, fue trasladado al penal de Pucchun, en Camaná, luego que el Poder Judicial ordenara nueve meses de prisión preventiva en su contra.

El sujeto es investigado por presuntamente haber ocasionado el choque frontal entre su camioneta y el bus interprovincial de la empresa Llamosas, suceso que dejó 37 fallecidos y 25 heridos, en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur.

El trágico accidente ocurrió a la altura del sector de Ocoña, en la provincia arequipeña de Camaná. El bus había partido de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, con destino a la ciudad de Arequipa.

Durante la audiencia, el magistrado David Sotomayor Saavedra sustentó su decisión en el informe policial, el cual señala que Herny Apaclla Ñaupari condujo bajo los efectos del alcohol, con 1.06 gramos de alcohol por cada litro de sangre.

Esta condición, según el magistrado, incrementó el riesgo del accidente provocando que la camioneta invadiera el carril por donde transitaba el bus, que posteriormente cayó a un barranco de al menos 200 metros de profundidad.

Además, otro elemento de convicción que analizó el juez fue que existe un peligro procesal, debido a que el investigado no contaba con arraigo laboral ni familiar que asegure su permanencia durante el desarrollo de las investigaciones.

Como se recuerda, el pasado 13 de noviembre, durante la audiencia de detención judicial, Henry Apaclla Ñaupari expresó su profundo pesar por lo ocurrido.

"Quiero empezar lamentando todo lo que ha sucedido con las víctimas. Me pongo en su lugar, de verdad, yo estoy también dolido porque he sido afectado en todo esto (...) Yo de verdad quiero comprometerme en apoyar con las investigaciones", mencionó.