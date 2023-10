Denuncian falta de peritos especializados en diligencias fiscales por muertes en protestas sociales en Puno

Gobierno La Fiscalía realizó inspecciones de cuatro casos y realizará diligencias de verificación en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac

Los abogados de los familiares de las 18 personas que murieron en la ciudad de Juliaca, región Puno, durante las protestas sociales que iniciaron en diciembre del año pasado, denunciaron falencias en las diligencias de investigación del caso que llevó a cabo la Fiscalía el día de ayer, lunes.

Dennis Vargas Mestas, abogado de Edgar Huaranca Choquehuanca, una de las víctimas, advirtió que dichas diligencias no se desarrollaron con peritos especializados de la Policía Nacional (PNP).

"Lamentablemente, han existido algunas falencias durante el desarrollo de esta diligencia pues no se ha contado debidamente con las garantías para que se lleve a cabo, en el sentido de que al menos debió cursarse oficio a las unidades especializadas de la Policía", indicó a RPP Noticias.

En ese sentido, el jurista indicó que ha pedido que la fiscal Nancy Chávez -titular del Equipo Especial de Fiscales para casos de víctimas durante las protestas sociales de Juliaca- notifique oportunamente a los peritos de criminalística, balística y otros para que participen y den garantía de un debido proceso.

"Han pasado 9 meses y recién han salido a investigar"

Dominga Hancco, madre de Yamilet Aroquipa Hancco, una de las víctimas fallecidas el 9 de enero, en diálogo con RPP Noticias, criticó que las diligencias fiscales en la zona recién se realicen pasados 9 meses de los hechos.

"Han pasado 9 meses y recién han salido a investigar. Esa investigación debió llevarse hace semanas. Dentro de ese mes de enero debió llevarse. Las huellas han quedado bien claras (…) y ya no se ve igual. Si los fiscales hubieran hecho su trabajo, hubieran encontrado hasta sangre, pero me parece que no está llevándose bien", sotuvo.

Además, indicó que el equipo fiscal no les está preguntando a los familiares por los hechos ni recabando sus testimonios.

"No me parece bien la investigación que se está llevando (...) La fiscal debería estar al tanto cuando se está dando una investigación, escuchando (…) Ella un rato está aquí y luego se va a otro lado a hablar con el celular. Algo está pasando, no debería darse así", aseveró.

Hancco indicó también que su hija fue víctima, pese a que no habría estado participando de las protestas.

"Ella en ningún momento ha participado de las protestas que se realizaron. Nosotros solo salimos hacia el mercado para abastecernos de alimentos. Entonces, justamente, la han asesinado a mi hija. Ella tenía mucho más futuro (…), prácticamente, estaba trazada su vida, tenía 17 años y cuántas carreras, dónde iba a estudiar, porque su primera carrera la cogió en Bolivia (…) que estaba estudiando en segundo semestre. Me la han matado”, puntualizó.

Por otro lado, el abogado Vargas Mestas indicó que ayer solo se realizaron las inspecciones de cuatro casos y que hoy continuarán con las diligencias de verificación en las inmediaciones del aeropuerto internacional Inca Manco Cápac, donde ocurrieron los actos de violencia.

Después de esto, según explicó, el mismo procedimiento fiscal se realizará con las personas que resultaron heridas durante las protestas contra el Gobierno y el Congreso.