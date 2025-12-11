Últimas Noticias
Fiscalía pide 11 años de prisión para exfuncionarios del MTC en caso 'Dedo de Dios'

La medida recae sobre José Ortiz, Mario Arbulú y Kitty Trinidad por la presunta comisión del delito de colusión
| Fuente: Andina
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El Equipo Especial Lava Jato formalizó la acusación contra los exfuncionarios José Ortiz, Mario Arbulú y Kitty Trinidad, por el presunto delito de colusión en la Interoceánica Sur.

El Equipo Especial Lava Jato continúa con las acusaciones en los megaproyectos de corrupción. La fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez presentó la acusación fiscal contra exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y solicitó 11 años de prisión para cada uno de los implicados.

La medida recae sobre José Ortiz, Mario Arbulú y Kitty Trinidad, así como otros imputados, por la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado.

El caso 'Dedo de Dios'

Esta acusación se enmarca en el caso denominado 'Dedo de Dios', una investigación vinculada a las irregularidades en la ejecución del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú–Brasil (tramo 4).

Según informó el Ministerio Público, esta constituye la acusación número 30 que presenta el Equipo Especial Lava Jato para el respectivo control de legalidad ante el Poder Judicial, lo que representa un nuevo avance en las investigaciones por corrupción en obras públicas.

Fiscalía Dedo de Dios Equipo Especial Lava Jato

