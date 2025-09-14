Puno: incautan 10 paquetes de droga camufladas en balde de aceite en Juliaca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La PNP detuvo a tres personas durante la intervención. | Fuente: Andina / Ministerio Público

La Policía Antidrogas incautó 10 paquetes de droga que estaban acondicionados en un balde de aceite y mezclados con quinua. La mercancía ilícita fue enviada como encomienda desde el centro del país y estaba destinada a ser entregada en la ciudad de Juliaca, en la provincia de San Román, en la región Puno.

Tras detectar la encomienda sospechosa, la Policía Antidrogas y el Ministerio Público procedieron a realizar la incautación de la droga, que posteriormente fue identificada como clorhidrato de cocaína.

Durante la intervención, la PNP detuvo a tres personas identificadas como Santos Quispe (40), Arnold Solier Sánchez (27) y Mariner Allpaca Mauri (34), quienes son investigadas por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Los dos últimos de los detenidos estaban a punto de abandonar la ciudad de Juliaca hacia otra región del sur del país; sin embargo, fueron intervenidos por la Policía.

Las investigaciones se llevaron a cabo con la presencia de la representante del Ministerio Público de la ciudad de Juliaca, institución que viene supervisando el proceso para garantizar que se recopile la evidencia necesaria para el caso.

Asimismo, las investigaciones se desarrollan en las instalaciones del Departamento de Antidrogas de Juliaca.