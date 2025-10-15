Últimas Noticias
Puno: nevadas de hasta diez centímetros afectan alimentación de ganado en zonas altas de Carabaya

Yunganina Quispe señaló que los animales permanecen en los corrales sin acceso a pasto, lo que ha generado preocupación entre los comuneros. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

Más de 30 familias se han visto afectadas por el fenómeno, viéndose obligadas a permanecer en sus viviendas debido a la intensidad del reflejo solar sobre la nieve.

Puno
00:00 · 01:31

Una nevada de entre cinco y diez centímetros de espesor cubrió las zonas altas de los distritos de Potoni y Usicayo, en la provincia de Carabaya, región Puno, dificultando la alimentación de alpacas, ovinos y vacunos.

Más de 30 familias se han visto afectadas por el fenómeno y se han visto obligadas a permanecer en sus viviendas debido a la intensidad del reflejo solar sobre la nieve, según dijo a RPP Elisban Yunganina Quispe, residente de la zona.

"Desde las 12 ha caído la nevada y ahora tenemos en el campo alpacas, ovinos, todo eso está dentro de su canchón. Y tampoco podemos salir porque nos malogra la vista la nevada", indicó.

Solicitan apoyo de autoridades

El ciudadano también solicitó el apoyo de las autoridades, dirigiendo este pedido al presidente de la República, José Jerí, o al Gobierno Regional de Puno.

Yunganina Quispe señaló que los animales permanecen en los corrales sin acceso a pasto, lo que ha generado preocupación entre los comuneros.

Debido a esto, los pobladores pidieron al GORE Puno el envío de forraje para el ganado y lentes oscuros para protegerse de la radiación solar reflejada por la nieve.

Además, esperan una pronta respuesta de las autoridades para mitigar las pérdidas en la ganadería y evitar que la situación se agrave en las zonas afectadas de la provincia.

Puno Carabaya nevadas

