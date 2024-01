Fiscalía inició investigación contra hombre denunciado por agredir e insultar a bañistas en playa de Tacna

La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Tacna inició una investigación preliminar contra Javier Mauricio Oviedo García, el hombre que insultó y agredió a bañistas en la playa El Planchón, en Tacna, por utilizar el espacio de una sombrilla.

En su cuenta de X (antes Twitter), el Ministerio Público detalló que la investigación será por el presunto delito de discriminación e incitación a la discriminación.

La Fiscalía dispuso recabar la declaración testimonial de los agraviados, testigos e imputados; brindar asistencia legal, psicológica y el reconocimiento médico legal a las víctimas.

También practicar pericias psicológicas al investigado y visualizar el material audiovisual de los hechos ocurridos el lunes, 1 de enero, en pleno feriado por Año Nuevo.

Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Tacna inició investigación preliminar contra Javier Mauricio Oviedo García y otros, por el presunto delito de discriminación e incitación a la discriminación en agravio de dos ciudadanos. pic.twitter.com/6R3EBMsyXZ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 3, 2024

Los hechos

En un video, difundido en redes sociales, se aprecia el momento en que Javier Oviedo intenta expulsar a los bañistas que se habían instalado en las sombrillas. El hombre enojado alegaba ser el propietario de este espacio y exigía, con insultos, que se retiraran de este espacio.

"De dónde son ustedes idiotas de mi**da, que se creen así la cag**da… O sea, vienen como buena merca a jod*r, ya lárguense. Ustedes deben ser los hue***es que invaden los cerros”, gritó Oviedo.

“¡Arránquense! Qué delincuentes que son…”, agregó.

Walter Chipoco Espinoza, quien denunció ser víctima de discriminación y agresión por parte de Javier Oviedo, afirmó que le destrozaron la mandíbula inferior.

"Regresé a Tacna y me he estado haciendo todos los exámenes, descartando, buscando opiniones, inclusive pensé pedir opiniones en Lima porque me ha destrozado la mandíbula inferior, hay cuatro dientes que ya (...) toda la dentadura se me ha movido. Pienso que esto tiene que tener una buena participación médica", dijo en entrevista con el programa Ampliación de Noticias Regional.

Chipoco Espinoza detalló que, al momento del hecho, estaba acompañado de su esposa y de una amiga.

El hombre informó que denunciará penalmente a Javier Mauricio Oviedo García para que este hecho no quede impune y porque el agresor "tiene que ser castigado".