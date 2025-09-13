Villa El Salvador: conductor y vendedora ambulante mueren baleados durante ataque a combi

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un conductor de transporte público y una vendedora ambulante fueron asesinados a balazos por presuntos sicarios en el distrito limeño de Villa El Salvador.

El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Mateo Pumacahua y Micaela Bastidas, donde sujetos a bordo de una moto interceptaron una combi de la empresa de transporte San Juan, disparando varias veces contra el vehículo.

Las víctimas fueron identificadas como Román Lima Guaira (44) y Marina Mendívil Quispe (50), quien se encontraba vendiendo mazamorra en la zona.

Según testigos, la mujer fue alcanzada por una bala perdida en medio del atentado.

El crimen

Asimismo, indicaron que la unidad de transporte se desplazaba con al menos tres pasajeros por la avenida Micaela Bastidas, también conocida como la Ruta B, cuando fue seguida e interceptada por los agresores, quienes abrieron fuego.

Lima Guaira recibió un impacto de bala y perdió el control del vehículo, el cual se detuvo a pocos metros.

El conductor murió en el acto, mientras que Mendívil Quispe fue trasladada al Hospital María Auxiliadora, donde llegó sin vida.

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga si el ataque fue dirigido contra el conductor de la unidad o si está relacionado con presuntas extorsiones contra la empresa de transporte.