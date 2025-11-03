Últimas Noticias
Tacna: Fiscalía detuvo a ocho personas vinculadas con hallazgo de 15 kilos de marihuana

Sede de la Fiscalía de la Nación.
Sede de la Fiscalía de la Nación. | Fuente: Andina | Fotógrafo:
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

De acuerdo con el Ministerio Público, los detenidos son investigados por el presunto delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico (acopio, transporte y comercialización).

El Ministerio Público informó que se detuvo a ocho personas vinculadas al hallazgo de más 15 kilos de marihuana en la región Tacna.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito detuvo a David Alfaro, Yankca Gonzales, Christian Cotrina, Rubén Gil, Aldo Oviedo, Luis Oviedo, Manuel Ruiz y Romel Rangel.

Todos son investigados por el presunto delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico (acopio, transporte y comercialización).

Según la investigación fiscal, David Alfaro, Yankca Gonzales y Christian Cotrina fueron intervenidos cuando se encontraban en un vehículo en el centro poblado La Natividad.

La captura la realizó el grupo terna de Tacna y se incautó una mochila negra con dos bolsas de marihuana (Cannabis sativa).

Luego, se acudió a un inmueble aledaño a la zona, en donde se encontró a Rubén Gil y uno de los Oviedo, quien trató de bloquear el ingreso. Dentro del inmueble se encontraba Manuel Ruiz y Romel Rangel.

Con presencia de la representante del Ministerio Público y la defensora pública, se efectuó el registro domiciliario, en el que se encontró -en un baño y otros ambientes- diversos sacos y bolsas de marihuana, una escopeta de caza con accesorios, y 15 municiones.

Finalmente, las pruebas de campo con reactivo arrojaron positivo para la sustancia de cannabis sativa, con un peso total bruto de 15.484 kg de marihuana.

