Tacna: Fiscalía detuvo a ocho personas vinculadas con hallazgo de 15 kilos de marihuana

De acuerdo con el Ministerio Público, los detenidos son investigados por el presunto delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico (acopio, transporte y comercialización).

El Ministerio Público informó que se detuvo a ocho personas vinculadas al hallazgo de más 15 kilos de marihuana en la región Tacna.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito detuvo a David Alfaro, Yankca Gonzales, Christian Cotrina, Rubén Gil, Aldo Oviedo, Luis Oviedo, Manuel Ruiz y Romel Rangel.

Todos son investigados por el presunto delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico (acopio, transporte y comercialización).

Según la investigación fiscal, David Alfaro, Yankca Gonzales y Christian Cotrina fueron intervenidos cuando se encontraban en un vehículo en el centro poblado La Natividad.

La captura la realizó el grupo terna de Tacna y se incautó una mochila negra con dos bolsas de marihuana (Cannabis sativa).

Luego, se acudió a un inmueble aledaño a la zona, en donde se encontró a Rubén Gil y uno de los Oviedo, quien trató de bloquear el ingreso. Dentro del inmueble se encontraba Manuel Ruiz y Romel Rangel.

Con presencia de la representante del Ministerio Público y la defensora pública, se efectuó el registro domiciliario, en el que se encontró -en un baño y otros ambientes- diversos sacos y bolsas de marihuana, una escopeta de caza con accesorios, y 15 municiones.

Finalmente, las pruebas de campo con reactivo arrojaron positivo para la sustancia de cannabis sativa, con un peso total bruto de 15.484 kg de marihuana.