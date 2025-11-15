Un sismo de magnitud 4.3 remeció la región Tacna esta madrugada, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 4:24 p.m.- se ubicó en territorio chileno, a 75 kilómetros al sureste de Tacna, a una profundidad de 122 kilómetros.

Minutos después, a las 4:31 a.m., el IGP reportó un sismo de magnitud 4.0, con epicentro en la provincia de Paita, en la región Piura.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por estos temblores.



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0753

Fecha y Hora Local: 15/11/2025 04:24:19

Magnitud: 4.3

Profundidad: 122km

Latitud: -18.45

Longitud: -69.71

Referencia: 75 km al SE de Tacna, Tacna - Tacna — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 15, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.