Tacna: padre denuncia que su hijo fue asaltado con arma de fuego por sus propios compañeros de colegio

Al adolescente le arrebataron su celular luego de llevarlo hasta una zona alejada, según contó su papá. Los agresores ya están identificados.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un padre de familia denunció que su hijo de 17 años, estudiante del colegio Gregorio Albarracín, en la región de Tacna, fue asaltado por sus propios compañeros, quienes aparentemente le arrebataron un iPhone que ganó en un sorteo.

Carlos Franco Llanos, padre del menor, señaló que los escolares llevaron con engaños al niño hasta un cañaveral, donde lo amenazaron con un arma de fuego.

"Lo han secuestrado, prácticamente. Lo han llevado donde está la mezquita para adentro de un callejón, un cañaveral, más allá al fondo lo han llevado. Ahí uno de los compañeros lo tumba al suelo, saca su arma y le apunta a la sien a mi hijo", contó para RPP.

El padre del menor señaló que el director del plantel, Javier García Rondón, se reunió con él para dar más detalles del hecho y las acciones a tomar. Además, indicó que su hijo teme por su seguridad.

Los agresores ya fueron identificados y fueron llamados a declarar en las últimas horas ante la Policía Nacional.