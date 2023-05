Tacna: se registran nuevos enfrentamientos entre policías y migrantes que intentan cruzar la frontera

La Policía volvió a enfrentarse este martes con un grupo de migrantes que intentaron nuevamente pasar la frontera entre Chile y Perú a fin de llegar a territorio nacional. Personal de la USE y Dinoes se encargaron de controlar a la población para que sigan en suelo chileno.

Los efectivos también desbloquearon la vía que estaba ocupada por los migrantes durante cinco horas. Algunas personas retrocedieron, pero otros insistieron en avanzar para llegar al Perú con sus familias. No se registraron heridos hasta el momento.

Algunos migrantes expresaron que ninguna autoridad les da alimentos, agua o alguna provisión pese a que tienen niños. Los efectivos han formado filas para evitar que nadie pase y cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas para resguardar 15 kilómetros de zona fronteriza.

A modo de demandar la atención de las autoridades, los ciudadanos extranjeros volvieron a bloquear en la mañana la carretera que une a los dos países, provocando el cierre de ambos sentidos.

RPP Noticias pudo conocer que organizaciones religiosas vienen apoyando a los extranjeros con comida y ropa para los niños que viajan con sus padres.

Corredor humanitario depende de cinco países

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola Rojas, aseguró que podrían crearse corredores humanitarios para que los extranjeros que continúan en la frontera entre Perú y Chile puedan volver a sus países de origen. Sin embargo, aclaró que se necesitará acuerdos entre cinco gobiernos.

“El corredor humanitario depende de Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Venezuela tiene que estar disponible para poder recibir a las personas”, expresó el alcalde de Arica a RPP Noticias.

Espíndola Rojas afirmó que Venezuela tiene la intención de enviar aviones para repatriar a sus ciudadanos; sin embargo, estos deben solicitar autorización para aterrizar, por lo que el proceso podría demorar varias semanas.

“Venezuela se ha manifestado ayer, dijeron que quieren mandar aviones para trasladar a sus compatriotas desde nuestro país. Esta noticia hay que tomarla con cautela y mesura, porque no sabemos si esto va a ocurrir o no y cómo va a ocurrir. Si va a ser desde ciudades chilenas o peruanas, hay muchas preguntas que se deben responder. Para que los aviones de Venezuela puedan aterrizar, no solamente en las ciudades de Chile, sino también de Perú, deben de cumplir con requisitos complejos de cumplir”, agregó.