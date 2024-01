Gobernador de Tumbes aseguró que en la frontera con Ecuador existe contrabando de municiones y armamento

El gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces, aseguró que la zona de frontera con Ecuador es el principal punto utilizado por mafias para el contrabando de armas y material de guerra entre ambos países.

“Aparte de droga, allí (en la frontera) se realizan intercambios de municiones y armamento. Los ministros del Interior y de Defensa dijeron que posiblemente haya (tráfico de armas); sin embargo, nosotros sabemos que sí hay, efectivamente, momentos en los que pasan montones de armamento”, indicó la autoridad regional en Nunca es tarde de RPP.

En ese sentido, afirmó que muchas de estas armas, distribuidas de manera ilegal, terminan en manos de organizaciones criminales.

“A veces hay peruanos que están en Ecuador y el armamento va donde un peruano y es ese el que comercializa tanto para el Perú como para Ecuador”, manifestó.

Si bien el Ejecutivo declaró en emergencia la frontera norte del país por espacio de 60 días, el gobernador regional de Tumbes exhortó a las autoridades a no cerrar esta línea de demarcación dado que muchas personas y negocios dependen del movimiento comercial.

No obstante, pidió al Gobierno poner mayor énfasis en la vigilancia y seguridad del paso fronterizo.

“Gerenciamos mucho más efectivos para que controlen los 74 kilómetros que tenemos de frontera abierta. Existen kilómetros que están totalmente desvalidos donde ecuatorianos y peruanos delincuentes cruzan a esconderse”, aseveró.

“Allí están las bandas organizadas del Ecuador y del Perú. Existe la volada de que esas bandas (como ‘Los Choneros’ y otras más que Ecuador califica como organizaciones terroristas) están operando en la ciudad de Tumbes”, finalizó.

Ministro de Defensa señala que "no hay conocimiento oficial" de que armamento utilizado en Ecuador sea de la FF.AA.

El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, sostuvo que todavía no existe información oficial que corrobore que armas utilizadas por delincuentes en Ecuador pertenezcan necesariamente a las Fuerzas Armadas peruanas. En su defecto, precisó que se ha solicitado información al respecto para determinar responsabilidades.

"No tenemos una información oficial ni el cruce de una información técnica que nos lleve a decir que son de origen de las Fuerzas Armadas. Aún no podemos afirmar eso. Hasta el momento, la información del sector Defensa es que no ha ingresado armamento correspondiente a ello", dijo en conferencia de prensa.

"No se tiene conocimiento técnico u oficial de que sea armamento procedente del arsenal de guerra de las Fuerzas Armadas. Estamos solicitando la información correspondiente", agregó.

No obstante, el titular del Mindef indicó que existe información respecto del incremento del contrabando de material de guerra entre Perú y Ecuador, por lo que se ha puesto en marcha una auditoría para verificar si existen pérdidas.

"Hemos tenido información por intermedio de la Policía y la Inteligencia ecuatoriana que se viene incrementando el contrabando del material de guerra desde el Perú hacia Ecuador, por lo que se ha establecido una autoría en las Fuerzas Armadas para poder determinar si existe una carencia de material de guerra", señaló.