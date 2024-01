Jorge Chávez señala que "no hay conocimiento oficial" de que armamento utilizado en Ecuador sea de la FF.AA.

Gobierno No se tiene conocimiento técnico u oficial de que sea armamento procedente del arsenal de guerra de las Fuerzas Armadas", dijo el ministro

No se tiene conocimiento técnico u oficial de que sea armamento procedente del arsenal de guerra de las Fuerzas Armadas", dijo el ministro. | Fuente: Andina

El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, señaló que todavía no existe información oficial que corrobore que armas utilizadas por delincuentes en Ecuador pertenezcan necesariamente a las Fuerzas Armadas peruanas. En su defecto, precisó que se ha solicitado información al respecto para determinar responsabilidades.

"No tenemos una información oficial ni el cruce de una información técnica que nos lleve a decir que son de origen de las Fuerzas Armadas. Aún no podemos afirmar eso. Hasta el momento, la información del sector Defensa es que no ha ingresado armamento correspondiente a ello", dijo en conferencia de prensa.

"No se tiene conocimiento técnico u oficial de que sea armamento procedente del arsenal de guerra de las Fuerzas Armadas. Estamos solicitando la información correspondiente", agregó.

No se tiene conocimiento técnico u oficial de que sea armamento procedente del arsenal de guerra de las Fuerzas Armadas", dijo el ministro. | Fuente: RPP

Contrabando de material de guerra

No obstante, el titular del Mindef indicó que existe información respecto del incremento del contrabando de material de guerra entre Perú y Ecuador, por lo que se ha puesto en marcha una auditoría para verificar si existen pérdidas.

"Hemos tenido información por intermedio de la Policía y la Inteligencia ecuatoriana que se viene incrementando el contrabando del material de guerra desde el Perú hacia Ecuador, por lo que se ha establecido una autoría en las Fuerzas Armadas para poder determinar si existe una carencia de material de guerra", señaló.

"Se han extremado las medidas de control, de vigilancia, sobre todo el arsenal de guerra de las Fuerzas Armadas desde hace seis o siete meses. No podemos dejar de mencionar que años atrás ha habido pérdidas de material de guerra, que son motivos de investigación en el fuero militar y también por parte de la Fiscalía. Se vienen llevando ese tipo de acciones para evitar que el material de guerra de nuestros arsenales sea utilizado de otra manera que no sea adecuada", añadió.

Ministro del Interior asegura que delincuentes no ingresarán al Perú

En tanto, el ministro del Interior, Víctor Torres, precisó que desde su cartera se realizarán todas las acciones necesarias para que delincuentes no crucen la frontera.

"No escatimaremos en la ejecución de acciones para asegurar que ningún delincuente ingrese a nuestro país. A nuestra población, le pedimos calma y tranquilidad, porque tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas vienen trabajando intensa y conjuntamente para garantizar el orden y la paz en nuestro país", culminó.