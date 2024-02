Héctor Ventura denuncia que camiones cisterna que el Ejecutivo envió a Tumbes no pueden distribuir agua

Actualidad Congresista denunció que camiones cisterna que envió el Ministerio de Vivienda a Tumbes no pueden distribuir agua a la población

Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular, denunció en RPP que los camiones cisterna que envió el Ejecutivo a la región Tumbes no pueden distribuir agua a la población afectada por las fuertes lluvias porque no tienen placa de rodaje.

En Ampliación de Noticias, Héctor Ventura indicó que Tumbes es una región que no tiene agua potable y que han pedido al Ejecutivo que los doten de este servicio, sin embargo, no tienen la respuesta deseada.

“Señora ministra de Vivienda, ustedes han enviado cisternas a Tumbes para dotarnos de agua potable pero estas cisternas no están funcionando. Nos han mandado a la guerra sin balas, sin armamento. Esas cisternas no tienen placas de rodaje ¿Cómo van a poder salir a dotarnos de agua potable si estas cisternas están ahí malográndose porque las placas de rodaje no están saliendo?”, dijo.

Mal estado de Bocatoma La Peña

El parlamentario señaló que los trabajos de la Bocatoma La Peña se encuentran en mal estado, así como el canal del margen izquierdo del río Tumbes. Esta situación pone en riesgo a la población por al aumento del caudal causado por las fuertes lluvias en la región.

“Es muy importante que haya un compromiso por parte de la ministra de Agricultura. No se ha hecho esto porque están esperando que se emita un decreto de urgencia, que es lo que ha manifestado la ministra y que esto ha debido salir unas semanas atrás. […] Majes es importante y de gran envergadura, pero hasta el momento no se puede hacer la Bocatoma La Peña, que es un proyecto menor. Los agricultores están esperando que la ministra cumpla con este compromiso porque esto se ha dado de la comisión de agricultura que hemos tenido en Tumbes”, afirmó.

Inundaciones y daños por lluvias

El congresista Héctor Ventura que hay varias calles inundadas en Tumbes producto de las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días. Asimismo, han quedado afectados campos agrícolas, lo cual afecta el trabajo de miles de familias que se dedican a este trabajo.

El representante de Tumbes también dijo que hay varios puntos que faltan descolmatar, como en Zarumilla, una zona que ha quedado inundada. Es por ello que hizo un llamado al Gobierno Central para que tomen cartas en el asunto.

Ventura también cuestionó al Ejecutivo porque se quiere ejecutar la obra Majes, sin embargo, señaló que aún no se termina con la obra la Bocatoma La Peña, que es un proyecto menor.

“Yo felicito que quieran hacer una obra tan importante como es Majes, que necesita el Perú. Pero, no pueden hacer la Bocatoma La Peña, que es una obra pequeñísima e importante para nuestra región y, ¿van a poder hacer Majes? La verdad que a mi me llama mucho la atención y no es que quiera entorpecer el trabajo de la señora ministra, de lo contrario, quiero ayudar. Pero hasta el momento no se está articulando con los congresistas”, enfatizó.