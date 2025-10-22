¿Cuál es el balance de daños tras el fuerte sismo de magnitud 6.0 que remeció Tumbes?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nuestra corresponsal en Tumbes compartió el balance de las autoridades. | Fuente: RPP

Anoche, minutos después de las 7:00 p.m., la región Tumbes fue sacudida por un fuerte sismo de magnitud 6.0, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El epicentro del sismo se ubicó en territorio ecuatoriano, a 36 kilómetros al sureste de Zarumilla, a unos 70 kilómetros de profundidad.

El remezón fue sentido con una intensidad de grado III-IV en la escala de Mercalli en la localidad de Zarumilla.

La corresponsal de RPP en la región norteña informó que la población tumbesina, en su mayoría, salió de sus casas, para salvaguardar su integridad, ante la posibilidad de que se produzcan derrumbes.



¿Cuál es el balance de daños por el sismo en Tumbes?

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Tumbes emitió un boletín informativo, en el que descartó que se hayan reportado daños materiales debido al fuerte sismo.

Nuestra periodista en Tumbes indicó que las autoridades recorrieron los distintos hospitales de la región, confirmando que -afortunadamente- no hay personas heridas ni víctimas mortales debido al temblor.

Además, según la corresponsal de RPP, no se han reportado réplicas sensibles.

La población tumbesina aún tiene presente el fuerte sismo de magnitud 6.7 de marzo de 2023, en el que una niña murió, decenas resultaron damnificados y afectados; y hubo importantes daños en infraestructuras.

