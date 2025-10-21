Tumbes: entierran a ballena azul de 25 toneladas que quedó barada en Punta Mero

De acuerdo a la evaluación de los especialistas, el animal medía 23.5 metros de largo y pesaba aproximadamente 25 toneladas por lo que tuvo que ser enterrada en la zona costera para evitar contaminación ambiental y preservar el entorno natural de la playa.

La ballena azul hembra que varó durante el fin de semana en la playa de Punta Mero, en la provincia de Contralmirante Villar, región Tumbes, fue enterrada con apoyo de maquinaria pesada debido a su dimensión, informó Javier Pazos Eche, alcalde de Canoas de Punta Sal.

De acuerdo con la información preliminar, la ballena llegó viva pero enferma a la orilla, y habría sido impactada por una embarcación, provocándole una herida de cinco metros en su costado derecho lo cual seria la causa de su muerte, según explicaron los especialistas que acudieron a la zona.

Las ballenas azules del Océano Pacífico Oriental se dividen en dos poblaciones: una que migra hacia México y otra que recorre las costas del sur del Perú y el norte de Chile, donde llegan para su temporada reproductiva invernal.