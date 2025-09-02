Aparece inmensa ballena muerta en playa de Tumbes: pescadores no descartan que haya sido atacada por una orca [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las autoridades de Tumbes se han comprometido a enterrar el inmenso animal. | Fuente: RPP

Gran conmoción ha causado en Tumbes la aparición de una inmensa ballena muerta, en la playa Grau, en la provincia Contralmirante Villar.

La corresponsal de RPP en la región llegó hasta el citado balneario y constató la presencia del cuerpo del cetáceo, de unos 15 metros de longitud.

Los pescadores de la zona aseguraron haber visto en el mar una orca, depredador natural de las ballenas; por lo que no descartan que esta haya sido la causa de la muerte.

“Por lo que me he acercado a ver, pues es probable que haya sido atacada en el mismo océano, porque esa es la ruta de las ballenas y su depredador natural de ellas son las orcas”, comentó uno de los pescadores.

“Entonces, ellas (las orcas) las van persiguiendo en todo su viaje y, por el tajo que tiene, y el evisceramiento que presenta, pues lo más probable es que haya sido atacado por otro animal casi el mismo tamaño”, añadió.



Otra posible causa de muerte

Nuestra periodista también conversó con el alcalde de Contralmirante Villar, Jaime Yacila, quien dijo que es la primera ballena muerta que aparece en una playa de su jurisdicción en lo que va del 2025.

El burgomaestre consideró que otra de las posibles causas de la muerte del cetáceo podría ser que el animal se haya asfixiado al quedar atrapado en redes de pesca.

Asimismo, se comprometió a coordinar el entierro de la ballena a la brevedad.

