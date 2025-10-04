Crimen en Tumbes: una mujer fallecida y un hombre herido deja ataque armado contra vivienda

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una mujer de nacionalidad venezolana fue asesinada y un hombre resultó herido en el interior de una vivienda ubicada en el asentamiento humano Nuevo Corrales, en el distrito de Corrales, provincia de Tumbes, informó a RPP la Policía Nacional.

Según algunos allegados, la mujer y el hombre fueron atacados por personas desconocidas que hasta el momento no han podido ser identificadas.

La víctima mortal falleció en el acto a raíz de los impactos de bala, mientras que el herido, identificado como Yasmani Tinoco Peña (32), fue trasladado hasta el Hospital Regional de Tumbes.

El hombre se encuentra bajo observación médica, ya que se le ha diagnosticado traumatismo en la cara por arma de fuego, de acuerdo con información policial.

Aún se desconocen las acciones o razones detrás de este ataque.

Vecinos exigieron celeridad en la investigación y que se refuerce el patrullaje, porque -indicaron- los ataques ya no son solamente en la zona fronteriza, sino también en diferentes partes de la región de Tumbes.