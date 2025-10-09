Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un sismo de magnitud 3.7 remeció la región Tumbes esta madrugada, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 5:05 a.m.- se ubicó a 21 kilómetros al noroeste de Zorritos, a una profundidad de 22 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en la localidad de Zorritos.

Las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0679

Fecha y Hora Local: 09/10/2025 05:05:49

Magnitud: 3.7

Profundidad: 22km

Latitud: -3.59

Longitud: -80.83

Intensidad: II-III Zorritos

Referencia: 21 km al NO de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 9, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.