Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 25 de agosto | "¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren"
EP 1058 • 12:32
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

José Ugaz espera que PJ ordene aumentar reparación civil en Caso Saweto: "50 mil soles por una vida es desproporcionado"

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

José Ugaz, abogado penalista que ha participado como amicus curiae en el caso Saweto, señaló que los sentenciados en primera instancia se encuentran en libertad, y existe la preocupación de que puedan fugarse.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Judiciales
00:00 · 10:00
El caso involucra el asesinato de cuatro líderes de la comunidad nativa Alto Tamaya - Saweto en 2014
El caso involucra el asesinato de cuatro líderes de la comunidad nativa Alto Tamaya - Saweto en 2014 | Fuente: Andina

José Ugaz, abogado penalista que ha participado como amicus curiae en el caso Saweto, dijo confiar en que el Poder Judicial aumentará la reparación civil en el proceso y precisó que la compensación de 50 mil soles por cada víctima resulta "absolutamente desproporcionada", considerando la gravedad de los hechos.

El caso involucra el asesinato de cuatro líderes de la comunidad nativa Alto Tamaya - Saweto en 2014, un crimen que, según Ugaz, fue un "homicidio calificado" con varias agravantes.

Las víctimas fueron vistas como un obstáculo por personas involucradas en la explotación ilegal de madera, lo que llevó a su asesinato. Durante el juicio, se presentó evidencia de que se ofreció un pago de 20 mil soles por cada líder asesinado.

El caso involucra el asesinato de cuatro líderes de la comunidad nativa Alto Tamaya - Saweto en 2014
El caso involucra el asesinato de cuatro líderes de la comunidad nativa Alto Tamaya - Saweto en 2014 | Fuente: RPP

Sentenciados se encuentran en libertad

Ugaz criticó la estrategia de la defensa de los acusados, que intentó desvirtuar el proceso cuestionando la validez del testimonio de un testigo protegido. Señaló que este testigo ha aportado detalles cruciales y fue clave para reconstruir los hechos.

El abogado también subrayó la falta de acción del Estado en la protección de los territorios indígenas, lo cual ha contribuido a la violencia contra líderes nativos. En Perú, más de 35 líderes indígenas han sido asesinados en los últimos años debido a conflictos relacionados con la tierra.

Ugaz confía en que el tribunal de segunda instancia tomará en cuenta las evidencias presentadas para aumentar la pena de los culpables y la reparación civil. Actualmente, los sentenciados en primera instancia se encuentran en libertad, y existe la preocupación de que puedan fugarse si se confirma una sentencia más severa.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP210 | INFORMES | Elecciones 2026: Presunto uso de tachas electorales para perjudicar a partidos políticos

En pleno camino hacia las elecciones del 2026, una alerta encendió el debate: las tachas maliciosas, una figura pensada para cuidar la legalidad, que en algunos casos se usa como mecanismo para bloquear partidos y presionar a sus líderes. Una denuncia hecha en RPP puso el foco en este problema y obligó al JNE a reaccionar.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
saweto líderes indígenas deforestacion

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA