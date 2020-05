Sola una Compañía de Bomberos funciona en Pucallpa. Dos están inoperativas. | Fuente: RPP/Ucayali | Fotógrafo: Archivo

En Pucallpa seis bomberos dieron positivo para la COVID-19. El comandante departamental de Bomberos –Ucayali, José Manuel Pretel Paredes, confirmó que se trata de 4 voluntarios y 2 conductores.

Las pruebas rápidas que le practicaron a todo el personal de la “Guardia Permanente” fueron proporcionadas por EsSalud.

Manuel Pretel dijo que desde el primer día de la cuarentena, los bomberos realizaron labores de desinfección y atención de emergencias en los distritos de Pucallpa, Yarinacocha, Manantay y Campo Verde, de la provincia Coronel Portillo. Es durante estas acciones que se habrían contagiado.

Los seis bomberos cumplen cuarentena en una vivienda que fue cedida por gestiones del Patronato de Apoyo y amigos de los Bomberos.

En la provincia de Coronel Portillo solo funciona la Compañía de Bomberos N°46 de Pucallpa, donde prestan servicio 20 personas de forma permanente. Las otras dos compañías están inoperativas.

La de Yarinacochas no funciona porque hace tres años Defensa Civil la declaró inhabitable y pese a que se pidió ayuda a la municipalidad y al Gobierno Regional de Ucayali, no es reconstruida. En el caso de la compañía Campoverde, aún no está operativa.