"Esperamos el milagro para que llueva": Gobernador de Ucayali dice que incendios forestales dejan un desastre enorme

Actualidad Manuel Gambini: "Estamos esperando el milagro de Dios para que llueva"

El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, defendió la necesidad de una declaratoria de estado de emergencia ante los incendios forestales y destacó la importancia de trabajar un plan de prevención ante estos hechos recurrentes. | Fuente: RPP

El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, consideró este miércoles que la legislación peruana debe cambiar para modificar los requisitos necesarios para una declaratoria de estado de emergencia. Además, exigió trabajar un plan de prevención ante un fenómeno recurrente como los incendios forestales.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, la autoridad comentó el anuncio del Gobierno de evaluar declarar en emergencia tres regiones que son afectadas por los incendios forestales.

"Nuestra legislación está tan mal, tan desastrosa... ¿sabes qué cosa querían para declarar un estado de emergencia? Primero tienen que quemarse las casas, las parcelas, miles de hectáreas de bosques que nos sirven en ecosistema, y recién tenemos que hacer la relación de las pérdidas, cargarlas en el SINPAD (Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación), para pedir la declaratoria de emergencia. Es un grave error", dijo.

Manuel Gambini afirmó que es necesario las reformas en la legislación para poder hacer un trabajo preventivo al contar con la tecnología e informes científicos. "En el Perú primero tiene que caerse el puente, tiene que quemarse las casas y las parcelas para que recién se inscribe al SINPAD y para que te declaren emergencia", manifestó.

"El desastre es enorme"

Manuel Gambini precisó que los incendios forestales en Ucayali ya han quemado miles de hectáreas de bosques, entre plantaciones forestales, parcelas de cacao, plátano y algunas casas.

"Ya quedaron familias damnificadas, pero más allá de ello, cuando se queman los espacios forestales, que son de bosque de producción permanente, ¿qué daños se producen? Primero, se secan los árboles. Segundo, los animalitos silvestres que viven dentro de los bosques tratarán de escapar, pero los que ya no pueden huir por ser muy lentos como el oso perezoso o las tortuguitas, esos animalitos finalmente se quemarán. Entonces, el desastre es enorme en nuestros bosques", expresó.

El gobernador de Ucayali insistió en la necesidad de apoyo, equipos, helicópteros para poder combatir los incendios forestales en los bosques de su región.

"En algunos de los puntos donde no podemos llegar fácilmente ya pues el helicóptero que porta agua puede comenzar a apagarla. Solo estamos esperando el milagro de Dios para que llueva, sino la selva va a seguir prendido. De acuerdo al informe científico del Senamhi, aún van a continuar las altas temperaturas. Eso significa que si no controlamos, si no declaramos emergencia y todos trabajamos en la parte preventiva para poder aún seguir cuidando el resto de nuestros espacios boscosos y las plantaciones, entonces vamos a seguir quejándonos de más tragedia", aseguró.