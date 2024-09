Regiones insisten en declaratoria de emergencia por incendios forestales, pero Ejecutivo dice que "no es necesario"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Gustavo Adrianzén reiteró que no se está considerando la declaratoria del estado de emergencia por los incendios forestales.

Los incendios forestales registrados en 22 regiones del país, según datos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúan generando la preocupación nacional. La tarde de ayer, lunes, dicha entidad reportó 32 siniestros activos; pero esta mañana la cifra oficial es de 34, según indicó Juan Carlos Urcariegui, jefe del Indeci, en una conferencia de prensa.

En dicha actividad estuvo presente también el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien reiteró que el Ejecutivo no ha considerado la declaratoria del estado de emergencia en las regiones afectadas por las llamas.

"De momento no se ha considerado, repito, de momento no se ha considerado necesaria la declaratoria de estado de emergencia, en ninguno de los gobiernos regionales por incendios forestales. Si esta situación llegase a tener un agravamiento, nosotros evaluaremos aquella condición, previo requerimiento de los gobiernos regionales", indicó.

No obstante, dicho requerimiento continúa siendo exigido por 7 regiones donde se registran siniestros activos. RPP recogió las demandas de las autoridades y pobladores de Amazonas, Áncash, Huánuco, Ucayali y San Martín. Todas ellas coincidieron en la urgencia de la declaratoria de emergencia.

Cabe resaltar que este pedido ha sido también formulado por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y la Defensoría del Pueblo.

Amazonas: alcalde de Chachapoyas indica que los bomberos no cuentan con implementos frente a la situación

El alcalde provincial de Chachapoyas, Percy Zuta, en diálogo con RPP, pidió este martes que se declare en estado de emergencia a la región Amazonas para adquirir equipos especializados que ayuden a combatir los nueve incendios forestales que se reportan en ese departamento.

El burgomaestre resaltó que los bomberos no cuentan con "la implementación adecuada" ni con la capacitación para hacer frente a la situación.

"Nuestra declaratoria de emergencia es para prestar mayor atención definitivamente a estas emergencias y desastres (...) Lo que nos permite es justamente recibir todo tipo de apoyo, porque estamos realmente desabastecidos", sostuvo.

"Por ejemplo, nuestra compañía de bomberos no tiene la implementación adecuada, (...) a pesar de que tenemos los recursos, no tenemos esa capacitación. Necesitamos equipos especializados para combatir en estas áreas de bosques que son bastante altas y accidentadas", dijo en Ampliación de Noticias.

Zuta resaltó que los hombres de rojo de su jurisdicción están equipados para incendios en ciudades, pero no para combatir el fuego en "bosques inaccesibles".

"Lo que queremos son equipos especializados, la atención aérea que ya se ha venido realizando, pero ha sido también de repente tardía por las inclemencias del tiempo, y esto necesita todo un sistema de apoyo coordinado y capacitado que no se tiene a la fecha", expresó.

El alcalde de Chachapoyas indicó que los bomberos están desabastecidos para combatir los incendios forestales | Fuente: Andina

Por otro lado, RPP llegó hasta el distrito de Florida, en la provincia de Bongará, región Amazonas, donde esta mañana un grupo de voluntarios, con apoyo de las autoridades locales, se concentró en la plaza principal de Pomacochas para dirigirse con machetes y 'matafuegos' a apoyar en la lucha contra las llamas.

"Ya estamos trabajando 5 días manualmente, con picos y palas, para tratar de apagar (el incendio), pero no lo logramos", indicó uno de los ciudadanos congregados, quien agregó que, si bien el apoyo áereo ha sumado a la tarea, hay zonas agrestes, "cerros empinados" donde no se puede ingresar y aún hay presencia de incendios activos.

En Amazonas, grupos de voluntarios se organizaron para apoyar en las tareas de mitigación de los incendios. | Fuente: Andina

Áncash: "Nos preocupa que el Gobierno Central considere que todavía no es necesario" el estado de emergencia

Marco La Rosa, gerente general del Gobierno Regional de Áncash, en diálogo con RPP, expresó su preocupación porque el Gobierno Central no declare el estado de emergencia pese a que, según dijo, en su departamento los incendios han afectado más de 6 mil hectáreas.

"Nos preocupa que el Gobierno Central, especialmente el premier, considere que todavía no es necesario (el estado de emergencia). Si ellos estuvieran por acá y fueran a visitar las más de 6 mil hectáreas afectadas y pudieran ver el impacto que se ha causado a nuestra ecología, animales silvestres calcinados, áreas que van a tardar decenios para recuperarse", indicó.

"La emergencia no solo la necesitamos para mitigar el daño hasta este momento, sino también para lo que viene después. Incluso, nos interesaría que con una declaratoria de emergencia los municipios distritales y provinciales, que son los que dan la primera respuesta a este tipo de incendios se puedan preparar mejor, tengan no solo instrumentos sino indumentaria que pueda proteger a su personal", agregó.

La Rosa resaltó que ayer, lunes, "se han reunido más de 100 jóvenes en Huaraz para organizarse y hacer una segunda línea de bomberos para ir a mitigar los incendios forestales".

"¡En ese extremo estamos! La población está saliendo porque comprende que el daño que se nos hace es enorme, por eso estamos consternados por la forma en la que el gobierno está tomando estos pedidos de emergencia (…) ¡No se qué van a esperar más! El daño que se ha ocasionado a nuestro medio ambiente, en el Parque Nacional Huascarán, es realmente enorme", remarcó.

La autoridad regional indicó que este martes tienen 2 incendios activos: en Huari y en Caraz, y que se ha reportado 4 muertos hasta la fecha a causa de los siniestros. Además, sostuvo que, solo en su región, se ha registrado un total de 243 incendios en lo que va del año.

"Los incendios están en las zonas de Huari, en la zona de Huaylas, en Pomabamba. Estos incendios a veces empiezan a mitigarse, y al día siguiente hay que hacer un repaso porque quedan cenizas ardiendo que se van diseminando (...) El daño que se hace a esta parte del Perú es a las zonas altoandinas, las que están por el Parque Nacional Huascarán, y ahí es muy difícil de llegar si no es por aire, pero la gente hace lo posible y sube", explicó.

"Nosotros tenemos que acudir a pie a las zonas incendiadas, tanto el personal del Parque Nacional Huascarán como del propio COER de la región Áncash, de la municipalidades, los voluntarios, (todos) van a pie y lo que pueden hacer es que no crezca el incendio", puntualizó.

Huánuco: Piden declaratoria de estado de emergencia para contar con "recursos logísticos" en combate contra incendios

Gobierno Huánuco: Piden declaratoria de estado de emergencia para contar con "recursos logísticos" en combate contra incendios

La noche del último lunes, a través de un comunicado, el Gobierno Regional de Huánuco pidió la declaratoria del estado de emergencia en la jurisdicción para "asegurar la movilización de los recursos logísticos y humanos necesarios para combatir los incendios (...) y proporcionar asistencia humanitaria a familias damnificadas".

En ese sentido, el gobierno regional indicó que, entre enero y septiembre de este año, se ha registrado 109 incendios forestales en 54 distritos, lo que ha generado "la pérdida de 321.4 hectáreas de terrenos agrícolas, 2230 hectáreas de cobertura natural y 509 hectáreas de bosques, además de la mortandad de 144 cabezas de ganado (...) y daños en 105 viviendas".

Ucayali: Vuelos comerciales fueron suspendidos y reprogramados en Pucallpa por la densa humareda

Esta mañana, el aeropuerto David Abensur Rengifo, ubicado en Pucallpa, región Ucayali, amaneció cubierto casi por completo por una densa nube de humo, provocada por los incendios forestales registrados en el distrito de Nueva Requena.

Debido a ello, varios vuelos comerciales fueron suspendidos y reprogramados. El primer vuelo afectado fue de la línea Latam, que tenía programado arribar a las 07:00 horas procedente de Lima; pero, debido a las malas condiciones climáticas, recién pudo llegar al promediar las 09:00 horas.

Otros vuelos de las aerolíneas Star y Sky, que debían arribar durante la mañana de hoy, han reprogramado sus vuelos a partir de las 15:00 horas.

Cabe resaltar que este es el tercer día consecutivo en que la capital de Ucayali amanece con humo en sus calles, lo que ha obligado a muchas personas a usar mascarillas para evitar verse afectados al respirar. Aunque la densidad del humo ha disminuido en comparación con días anteriores, la visibilidad sigue siendo restringida.

Erick Uriare, un ciudadano de dicha ciudad, expresó en RPP su preocupación respecto al daño en la salud que provocan las humaredas.

"La ciudad de Pucallpa está lleno de humo [sic]; nuestros hijos, nuestros niños y adolescentes, nuestros ancianos, están respirando humo, ya no respiran aire, sino humo. Por favor, declaren en emergencia, casi todo el Perú está con este problema. No puede ser que nosotros estemos respirando humo, señores", manifestó.

Pucallpa amaneció cubierta de humo debido a los incendios forestales | Fuente: RPP

Frente a esta situación, el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, en declaraciones a Canal N, pidió ayer la declaratoria del estado de emergencia pues, según dijo, el incendio forestal registrado en Nueva Requena va consumiendo más de 7000 hectáreas de cacao y palma, y que amenaza a la población de los caseríos Belén de Judá, Nuevo Israel, Nuevo Edén, Alto Bimbolla y La Florida.

RPP conversó con Sheila Gamarra Agama, coordinadora de la Unidad Funcional de Monitoreo Satelital del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), quien dijo que Ucayali se ubica entre los tres departamentos del Perú con mayor número de incendios forestales, con un total de 830.

Por su parte, Luis Mendoza, gerente de Asociación Peruana De Productores De Cacao (AppCacao), indicó que han solicitado reunirse con Ángel Manero, Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, para que se declare el estado de emergencia por sequía en la Amazonía, y se prevea el aumento de incendios forestales en la zona.

San Martín: Gobernador regional indicó que "la ayuda no ha llegado a todas las áreas afectadas"

El gobernador regional de San Martín, Walter Grundel, en diálogo con RPP, indicó que 26 incendios forestales que se han producido desde enero hasta septiembre en su jurisdicción, y que en los dos últimos meses se han registrado en 20 lugares. Además, indicó que la ayuda del Ejecutivo "no ha llegado a todas las áreas afectadas".

"En San Martín, las cosas están bastante difíciles y graves. Todo esto se origina por la sequía de hace 6 meses, en varios sectores no ha llovido y esto ha provocado incendios, sumado a que ciertas personas tienen la costumbre de hacer la quema de cultivos para poder sembrar", sostuvo ayer en Ampliación de Noticias.

Cabe resaltar que, el último sábado, en un pronunciamiento, el gobierno regional solicitó la declaratoria del estado de emergencia en San Martín "por peligro inminente ante la sequía, déficit hídrico y peligros asociados".

"La fuerte sequía por el intenso verano que soporta nuestra región y toda la Amazonía Peruana sumado a la irresponsabilidad de gente malintencionada que prende fuego a la vegetación, está afectando áreas de cultivo y destruyendo el patrimonio forestal y de fauna silvestre, acabando con la vida de muchas especies", indicaron en el comunicado.

¿Qué acciones está ejecutando el Gobierno?

Esta mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, al término de una reunión con 13 parlamentarios donde se abordó la situación de los incendios forestales, indicó que se está preparando una norma que establezca medidas de prevención de este tipo de situaciones.

"Por iniciativa del Minam, se está proponiendo la elaboración de una norma que tenga que ver con labores de prevención y extinción de incendios forestales. Se ha reflexionado con los congresistas sobre la aplicación de los dispositivos contenidos en el Código Penal para quien, intencionalmente, provoque estos incendios. Esta no es una labor solamente punitiva, sino que comprende varios aspectos", resaltó.

Respecto al apoyo aéreo para combatir los incendios, el premier indicó que, "si las condiciones climatológicas no son favorables", no se podrá "realizar estas operaciones".

"Podemos tener los aviones, los helicópteros, pero si las condiciones climatológicas no son favorables, no podemos realizar estas operaciones. El techo en Amazonas no es muy bajo, la humedad es muy alta; por otro lado, tenemos los vientos que no permiten realizar estas operaciones. En más de 4 oportunidades, nuestras aeronaves han tenido que abortar la misión porque no pueden entrar a la zona”, sostuvo.

“No es que no hayamos dispuesto y que seamos insensibles y no mandemos el apoyo aéreo. El apoyo aéreo está a disposición, pero las condiciones climáticas, incluso el humo, no permiten que operen nuestras aeronaves como nosotros quisiéramos”, agregó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, volvió a descartar que el país pida ayuda internacional para hacer frente a la situación.

"Siempre va a ser necesaria la ayuda internacional porque, precisamente, estas amenazas funcionan mejor cuando hay cooperación de los estados, pero en el momento actual todavía no necesitamos solicitar ese apoyo”, remarcó.

Por su parte, Juan Carlos Urcariegui, jefe del Indeci, pidió a los gobiernos regionales que registren adecuadamente la información referida a los incendios forestales para que haya "sustento" en una eventual "recomendación" de declaratoria de estado de emergencia.

"Lo que nosotros, como Indeci, estamos manifestando es la información validada, la que está registrada (que) muchas veces difiere de lo que tiene la región, porque no lo han registrado. Ayer, estando en Amazonas, me dice la funcionaria que tiene mil hectáreas de cultivo dañadas, vamos al registro del SINAPD y solamente había 300", señaló.

"Tienen que seguir informando para poder tener el sustento en el análisis que permite recomendar la declaratoria del estado de emergencia (…) Si no ha sido registrado, no voy a tener sustento para la recomendación de la declaratoria de estado de emergencia", puntualizó.