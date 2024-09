Ministro de Defensa señala que PCM evaluará declarar en emergencia las regiones de Amazonas, San Martín y Ucayali

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Consejo de Ministros evaluará y decidirá este miércoles si las regiones de Amazonas, San Martín y Ucayali son declaradas en estado de emergencia por los incendios forestales que se dan en esos lugares. Así lo informó esta noche el titular de Defensa, Walter Astudillo.

"Estamos evaluando muy seriamente y eso será motivo de propuesta en el Consejo de Ministros para considerar establecer estado de emergencia en tres regiones donde hay mayor incidencia: Amazonas, San Martín y Ucayali", expresó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Astudillo reconoció que se está viviendo una situación crítica en el país e informó que viene sobrevolando desde el domingo las zonas donde se están dando estos incendios forestales. señaló que por ejemplo en Ucayali el impacto ambiental es grande pese a que solo tienen dos incendios activos pues la humareda ha llegado hasta las ciudades principales.

"El gobernador (de Ucayali) me dice: ¿Qué herramientas tengo yo para hacer frente esta situación? el declarar en estado de emergencia significa que le damos un instrumento importante al gobernador regional porque él tendría la posibilidad de hacer modificaciones presupuestales ahí donde se necesita", explicó el ministro de Defensa.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, había reiterado esta mañana que el Ejecutivo no ha considerado la declaratoria del estado de emergencia en las regiones afectadas por el fuego.

Según datos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúan generando la preocupación nacional. La tarde de ayer, lunes, dicha entidad reportó 32 siniestros activos; pero esta mañana la cifra oficial subió a 34.

Critica decisión del Congreso

Por otro lado, el ministro de Defensa cuestionó que el Parlamento le rechazara el pedido de Dina Boluarte para acudir a la sesión de la ONU en Estados Unidos.

"Me ha sorprendido porque todos sabemos que la presencia del jefe de Estado es importantisimo, más aún tratándose de la Asamblea de las Naciones Unidas. El no asistir significa que no has tenido presencia en la cita mundial. Yo espero que así como hemos reflexionado, el Congreso reflexionará en favor del país", indicó.