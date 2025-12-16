Ucayali: suspenden búsqueda de desaparecidos tras hundimiento de embarcación debido a creciente de río

El Gobierno Regional confirmó que se lograron recuperar 14 cadáveres y 18 personas sobrevivieron. | Fuente: RPP

La búsqueda de al menos 20 personas que permanecen desaparecidas tras el hundimiento de una embarcación en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo, Ucayali, fue suspendida debido a la creciente del río que imposibilita los trabajos de búsqueda y que se retomarían en aproximadamente 4 meses cuando el nivel descienda, informó el gobernador regional Manuel Gambini Rupay.

“Nos solidarizamos con todas las familias. Cuánto hubiésemos querido recuperar [los cuerpos], pero lamentablemente no se ha podido, se han hecho todos los esfuerzos y ellos han sido testigos. No es que lo estamos abandonando, sino simplemente estamos suspendiendo hasta que las condiciones se den y nuevamente para poder reanudar y entregarle parte de los fallecidos”, señaló.

Recordemos que el accidente ocurrió el 1 de diciembre, cuando dos embarcaciones fueron cubiertas por un desprendimiento de tierra, mientras se encontraba en el puerto del distrito, a la espera de más pasajeros. Una de ellas se encontraba sin pasajeros, mientras que la segunda tenía a bordo cerca de 50 personas.

El Gobierno Regional confirmó que se lograron recuperar 14 cadáveres y 18 personas sobrevivieron. Asimismo, señalaron que la embarcación vacía fue recuperada.

Además, el gobernador indicó que no existe una lista oficial de pasajeros, pero según las investigaciones, son cerca de 20 personas que aún no logran ser ubicadas.

Acciones de rescate

Durante las acciones de rescate se emplearon grúas, buzos de la Marina de Guerra del Perú y también buzos privados, quienes trabajaron en conjunto para intentar ubicar a las víctimas en medio de las difíciles condiciones del río.

Pese a los esfuerzos, la creciente fluvial obligó a suspender temporalmente las labores hasta que sea posible retomarlas con seguridad.