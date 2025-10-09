Últimas Noticias
Abogado de Dina Boluarte descarta que mandataria planee fugar o buscar asilo: "Está bastante serena"

El abogado de Dina Boluarte indicó que la mandataria está reunida con sus ministros.
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

El abogado Juan Carlos Portugal indicó que se reunió con Dina Boluarte para expresarle su lealtad en un escenario en el que el Congreso busca vacarla por su gestión para hacer frente a la inseguridad en el país.

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, descartó que la presidenta piense buscar asilo en algún país ante la posibilidad de que el Congreso de la República pudiera vacarla.

En declaraciones a la prensa en los exteriores de Palacio de Gobierno, el letrado señaló que acudió a conversar con la mandataria para expresarle su lealtad ante el escenario que afronta, con el anuncio de diversas mociones de vacancia presentadas en su contra en el Congreso.

Al ser consultado sobre si la mandataria le consultó sobre si había planeado renunciar al cargo ante esta situación, Portugal dijo que el tema no fue abordado en su conversación y rechazó haber redactado algún documento de solicitud de asilo.

“No hemos hablado con la presidenta de ninguna renuncia, no podría afirmarlo ni negarlo porque no es un tema que haya introducido. La presidenta está bastante serena y en permanente comunicación con sus ministros, sabe de la agenda titánica que han tenido sus ministros y está evaluando seguramente escenarios en este momento”, dijo.

"Mi rol no es el de un asesor político es de asesor legal, con la presidenta no he conversado sobre ningún asilo político no he redactado ninguna carta en ese sentido. Si es que en esencia la pregunta conduce a si la presidenta se va a fugar o se va a asilar, lo descarto. La defensa de la presidenta no recae en su abogado, sino en su inocencia, ella está tranquila con su conciencia", apuntó.

El poder en tus manos

EP219 | INFORMES | Elecciones 2026: investigaciones por neutralidad electoral del JNE involucran a 78 autoridades

A seis meses de las elecciones generales 2026, El Poder en tus Manos identificó a 78 autoridades en todo el país con investigaciones por presunta vulneración de la neutralidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quiénes se trata y cuál es el estado de sus procesos? Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia.
El poder en tus manos
Dina Boluarte Juan Carlos Portugal Palacio de Gobierno Congreso de la República Vacancia

