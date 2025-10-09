Abogado de Dina Boluarte descarta que mandataria planee fugar o buscar asilo: "Está bastante serena"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, descartó que la presidenta piense buscar asilo en algún país ante la posibilidad de que el Congreso de la República pudiera vacarla.

En declaraciones a la prensa en los exteriores de Palacio de Gobierno, el letrado señaló que acudió a conversar con la mandataria para expresarle su lealtad ante el escenario que afronta, con el anuncio de diversas mociones de vacancia presentadas en su contra en el Congreso.

Al ser consultado sobre si la mandataria le consultó sobre si había planeado renunciar al cargo ante esta situación, Portugal dijo que el tema no fue abordado en su conversación y rechazó haber redactado algún documento de solicitud de asilo.

“No hemos hablado con la presidenta de ninguna renuncia, no podría afirmarlo ni negarlo porque no es un tema que haya introducido. La presidenta está bastante serena y en permanente comunicación con sus ministros, sabe de la agenda titánica que han tenido sus ministros y está evaluando seguramente escenarios en este momento”, dijo.

"Mi rol no es el de un asesor político es de asesor legal, con la presidenta no he conversado sobre ningún asilo político no he redactado ninguna carta en ese sentido. Si es que en esencia la pregunta conduce a si la presidenta se va a fugar o se va a asilar, lo descarto. La defensa de la presidenta no recae en su abogado, sino en su inocencia, ella está tranquila con su conciencia", apuntó.