Ilich López considera que caso ‘Los Niños’ se archivará: “No hay ningún tipo de prueba”

El parlamentario de Acción Popular se refirió al caso en el que está inmerso.
El parlamentario de Acción Popular se refirió al caso en el que está inmerso.
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

El tercer vicepresidente del Congreso cuestionó que se haya armado el caso solo por la declaración de Karelim López, a quien cuestionó por no haber presentado ningún elemento de corroboración de sus dichos.

Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso, consideró este martes que se archivará el caso ‘Los Niños’, en el cual es investigado junto a otros parlamentarios por presuntamente integrar una red delictiva para apoyar al gobierno del entonces presidente Pedro Castillo mediante votos, a cambio de favores políticos.

En declaraciones a Prueba de fuego de RPP, el parlamentario de Acción Popular consideró que hasta el momento Fiscalía no ha presentado ningún tipo de prueba que lo vincule a actos de corrupción por este caso y que fueron los mismos investigados quienes solicitaron al Ministerio Público que se pronuncie tras más de tres años.

“Los parlamentarios afectados tuvieron que pedirle al juez que le ordene a la Fiscalía que se pronuncie, porque habían pasado ya más de tres años y no es que a la Fiscalía se le ocurrió denunciar, nosotros obligamos a la fiscalía a que se pronuncie. En este caso presentó una pésima denuncia constitucional, básicamente por una sencilla razón, que no hay ningún tipo de prueba”, dijo.

Critica origen del caso

En esa línea, cuestionó que este caso se haya armado solo bajo la declaración de Karelim López, sobre quien indicó no ha presentó ningún elemento para corroborar sus dichos. Asimismo, sostuvo que se ha afectado la honra de los involucrados.

“Lo que han hecho todo este tiempo es mellar la honra de personas honorables, como el que le habla, padre de familia, docente universitario y sobre todo, que ha contribuido”, sostuvo.  

“Se solicitó todo lo necesario para la investigación y por supuesto que se va a archivar, porque luego de tres años ni siquiera las más de 100 personas que han desfilado por la Fiscalía, por lo menos en mi caso, me conocen”, añadió el legislador.

Sealó también que él y los demás legisladores investigados mostraron su disposición a colaborar con la investigación desde un inicio al entregar el secreto de sus cuentas bancarias, telefónicas, además de sus pasaportes.

El pasado 25 de julio, el Ministerio Público comunicó que ha interpuesto una denuncia constitucional por ese caso contra Castillo Terrores, sus exministros Juan Silva, Jorge Prado y Betssy Chávez y 24 congresistas, entre ellos Ilich López.

Ilich López Congreso de la República Caso 'Los Niños'

