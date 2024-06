Defensor del Pueblo: Ministro de Transportes debe "pedir perdón al país" por fallo de luces en el aeropuerto

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, indicó este martes que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, al menos debió haber pedido perdón al país por el fallo del sistema de luces en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que dejó más de 8 000 afectados.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP, Gutiérrez dijo que, si bien la renuncia del titular del MTC no ayudaría a la sostenibilidad del Gobierno, sí existe una responsabilidad política que Pérez Reyes debe asumir por este incidente que también causó la cancelación de al menos 129 vuelos. En esa línea, señaló que el ministro debería reconocer los errores que cometieron los órganos bajo su cargo.

“No sé cuánto ayude en la sostenibilidad, pero sí hay responsabilidad política y creo que un ministro sensato, lo primero que tiene que pedir es perdón al país por la forma de cómo los órganos que están bajo su cargo han cometido errores gravísimos”, manifestó.

Responsabilidad

Asimismo, indicó que el ministro debe saber reconocer las fallas en su sector por este incidente, a fin de que pueda afrontar lo que se tiene que mejorar, pues no se trata de un hecho fortuito, sino que está en juego la imagen del país.

“Si usted se reconoce que está mal, tiene que mejorar, pero si usted dice que todo está bien que es un caso fortuito, que no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? No saben el daño a la imagen del país independientemente de los daños directos que han sufrido los pasajeros por tenerlos 9 horas, 12 horas, en cualquier lugar durmiendo”, dijo.

Informe de la Defensoría

El defensor del Pueblo también señaló que ya han elaborado un informe respecto de este incidente, en el cual se señala por lo menos dos instituciones comprometidas: la Dirección General de Aeronáutica Civil por la supervisión que debieron realizar y Corpac, como operador.

En esa línea, Gutiérrez indicó que ahora corresponde al ministro Pérez Reyes adoptar las decisiones que correspondan.

“Ya está y hemos pedido y ya el ministro anunció hoy que está entrando un proceso de reorganización bajo el marco normativo que le dieron ellos, a mí me un poco más interesante, porque ha puesto en riesgo al país y eso no se puede permitir”, sostuvo.