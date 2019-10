Alberto Fujimori | Fuente: AFPF | Fotógrafo: HO

El expresidente Alberto Fujimori manifestó que lamenta la “falta de unidad” en el partido liderado por su hija Keiko Fujimori, Fuerza Popular. A través de una carta, aseguró que existen personas que vienen desuniendo a su familia, algo que ha afectado su salud.

“Lamento hondamente que algunas personas interesadas han venido desuniendo a mi familia, perjudicando con esto hasta el movimiento que yo mismo fundé”, escribió el exjefe de Estado, quien se encuentra actualmente encarcelado en la Diroes.

Fujimori continúa el escrito refiriéndose a sus hijos Keiko y Kenji Fujimori. Este último ya no forma parte de Fuerza Popular y recientemente presentó su nueva web kenji.pe, en donde suele publicar sus actividades.

“Esta desunión que afecta más aun mi estado de salud no puede continuar por lo que les pido a todos los que me aprecian para que me apoyen en el gran reto de unir a mis hijos. Quienes choquen con la unidad no tienen lugar en la familia fujimorista”, agregó.

Carta de Alberto Fujimori | Fuente: RPP

SITUACIÓN ACTUAL DE FUJIMORI

Alberto Fujimori fue internado a principios de setiembre en la Clínica Centenario Peruano Japonesa debido a problemas cardíacos. Tras una hospitalización prolongada, el exjefe de Estado regresó a la Diroes, donde cumple una condena de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el grupo Colina en 1991 y 1992.

Recordemos que, en diciembre de 2017, Fujimori recibió un indulto humanitario por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pero fue revocado por la Justicia a inicios del 2018, por lo que regresó a prisión.

LA LIDERESA DE FUERZA POPULAR

Mientras tanto, la hija de Alberto Fujimori y dos veces candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, se encuentra actualmente encarcelada en el Anexo de mujeres de Chorrillos, donde cumple 18 meses de prisión preventiva. La presidenta de Fuerza Popular se encuentra siendo investigada por el presunto delito de lavado de activos, por supuestos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

El tiempo de prisión preventiva dispuesto, no obstante, fue reducido de 36 a 18 meses, luego de que su defensa presentara una solicitud de pedido de libertad ante la Corte Suprema de Justicia. Al margen de la situación de su lideresa, el Congreso Nacional de Fuerza Popular ha acordado que sus integrantes participarán en las próximas elecciones parlamentarias del próximo 26 de enero.