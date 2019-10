La lideresa de Fuerza Popular fue arrestada por estar involucrada en el caso 'Cócteles'. | Fuente: Andina

La excandidata presidencial Keiko Fujimori cumple un año en prisión siendo procesada -según ella- de manera injusta, afirmó este jueves a través de un comunicado en sus redes sociales.



“Un día como hoy, hace un año, fui emboscada de manera inesperada al ingresar a dar una de las muchas declaraciones al Ministerio Público”, escribió.



En este, niega nuevamente que haya cometido delito alguno. “No soy lavadora de activos, no he creado ninguna maquinaria para dañar a alguien y menos aún dirijo alguna operación política desde donde me encuentro”.



Afirma que asume la responsabilidad de sus actos y decisiones políticas, e invoca que “la justicia se abra paso finalmente”.



El 10 de octubre del 2018, Keiko Fujimori acudió al jirón Santa Rosa 242, sede del Ministerio Público en donde debía declarar por la investigación en su contra por el presunto delito de lavado de activos, en el caso ‘Cocteles’.