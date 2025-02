Alcalde Rafael López Aliaga: "Si una persona está en Perú y no tiene papeles, se le deporta"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, afirmó este jueves que los extranjeros indocumentados que están en el Perú deben ser deportados inmediatamente.

Durante su discurso de ceremonia de colocación de la primera piedra de la construcción de pistas y veredas en la avenida Pacasmayo, en el distrito limeño de San Martín de Porres, López Aliaga dijo que conversó con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante su visita al país en julio pasado y el mandatario del país norteño le expresó su disposición de dejar pasar por la frontera a los buses procedentes del Perú que trasladen a los indocumentados hacia sus países de origen.

“Si una persona está en Perú y no tiene papeles, se le deporta, se le saca de acá. Yo he estado con el presidente de Ecuador, lo tuve en la Municipalidad de Lima, y le dije: ‘¿Usted tiene algún problema si pasan buses peruanos, buses del Ejército, llevando gente que no tiene papeles?’. Me dijo: ‘Ningún problema, Rafael’. Pasan por Ecuador, pasan a Colombia, por último; o los dejamos en la frontera”, declaró el burgomaestre.

“No pueden estar acá, gente sin papeles no pueden estar acá “, agregó.

De otro lado, el también líder del partido Renovación Popular se mostró a favor de que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Tenemos que salirnos de esa corte de derechos humanos que no sirve para nada”, apuntó.

López Aliaga insistió en que, si no se puede aplicar la pena de muerte, la sanción ideal para los casos de corrupción es la cadena perpetua.