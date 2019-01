Alejandra Aramayo: Demos la oportunidad a una mujer para liderar la Fiscalía

Alejandra Aramayo es congresista de Fuerza Popular. | Fuente: Foto: RPP

La congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, se pronunció sobre la renuncia de Pedro Chávarry al cargo de fiscal de la Nación.



"Me parece trascendente la decisión que vaya a tomar la Junta Extraordinaria de Fiscales Supremos el día de mañana. Que no sea nadie que polarice el Ministerio Público. Demos la oportunidad, ojalá, a una mujer que pueda liderar la entidad o a una persona que no esté cuestionada", comentó en una entrevista con el programa ¿Quién tiene la razón? de RPP.



A través de un comunicado, Chávarry señaló que ha tomado la decisión de dimitir "en aras de la autonomía del Ministerio Público y a fin de evitar que otros entes también autónomos se vean igualmente vulnerados inconstitucionalmente".



"Estoy convocando a Junta de Fiscales Supremos para el día 8 de enero del 2019 como fecha en la que, por respeto a mi institución, el amor a Dios y a mi familia, presentaré mi carta de renuncia al cargo de fiscal de la Nación", dijo.



Pedro Chávarry es cuestionado por sus presuntos vínculos con la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto', supuestamente liderada por el exjuez César Hinostroza.