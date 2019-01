¿Zoraida Ávalos será la titular interina del Ministerio Público tras la renuncia de Pedro Chávarry?

Zoraida Ávalos junto a Pablo Sánchez pidieron la renuncia de Pedro Chávarry. | Fuente: Andina

Pedro Chávarry anunció este lunes que presentará su renuncia a su cargo de fiscal de la Nación. Ante este eventual hecho, quien asumiría el cargo eventualmente sería el fiscal supremo de mayor antigüedad.



El ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, es quien tiene un mayor número de años en la institución por lo que le correspondería ser el titular interino. Sin embargo, este domingo aseguró que declinará a ello, porque no tiene el interés de ser nuevamente fiscal de la Nación. En consecuencia, sería la fiscal supremo Zoraida Ávalos quien tome la posta por sus años de antigüedad en la Fiscalía.



"[Ante una salida de Chávarry] A mí me corresponde asumir, pero debo adelantar que lo que haré inmediatamente es declinar y dejaré esa función a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, para que no se diga que tengo una pretensión de quedarme en ese cargo. Creo en la alternancia, yo ya fui fiscal de la Nación. Ávalos debe asumir", dijo a Perú21.

Sin embargo, la fiscal supremo Zoraida Ávalos aún no ha afirmado si aceptará la titularidad del Ministerio Público.

Enemistades en la Fiscalía



El último domingo, Zoraida Ávalos denunció que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, le reclamó por no ser severa con el fiscal José Domingo Pérez, en su condición de titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno.



"Estábamos tocando el caso del doctor José Domingo, y [me dice] que la culpa es mía porque como que soy jefa de Control Interno, no le he jalado las orejas o no lo he callado”, narró Ávalos al dominical Cuarto Poder.



“Y yo le digo: un momento, en mi resolución ha quedado claro que el tema de control interno, el control disciplinario no está para la defensa de los intereses personales", contó. “Me encaraba por no ser severa. La culpa es tuya, me decía, pero yo no podía callarlo”.