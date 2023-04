Carlos Almerí denunció a David Waisman: "Me ha roto el labio y me movió un diente"

Carlos Almerí y David Waisman, exministro y exvicepresidente, respectivamente, durante el gobierno de Alejandro Toledo, protagonizaron un altercado con insultos y golpes este domingo. | Fuente: RPP

Carlos Almerí y David Waisman, exministro y exvicepresidente, respectivamente, durante el gobierno de Alejandro Toledo, protagonizaron un altercado con insultos y golpes este domingo cuando ambos se encontraron en los exteriores de la Dirección de Aviación Policial (DIPA), donde el exmandatario fue trasladado tras su extradición de los Estados Unidos.

Almerí, en diálogo con Ampliación de Noticias de RPP, indicó que denunció por agresión a David Waisman y que producto de un golpe de puño "me ha roto el labio y me ha movido un diente".

El exministro de Trabajo reveló que la conversación empezó de la mejor manera y mientras intercambiaban opiniones sobre las acusaciones contra Alejandro Toledo los ánimos se fueron exacerbando.

"Empezó a insultarme y me mentó la madre. No esperé que me goleara de esa forma", señaló Almerí.



Sostuvo, además, que en medio de la discusión "le hice recordar que cuando fui ministro de Trabajo me llamaba constantemente para pedir trabajo para su gente" y que cuando el exvicepresidente asumió el ministerio de Defensa "los generales pidieron que lo saquen" y que "no duró ni tres meses por su ineptitud y poco conocimiento".



Asimismo, reconoció que calificó a David Waisman, hoy de 85 años, como un "inepto y un burro".

Carlos Almerí señaló que presentó la denuncia porque "espero que se haga justicia" y que se compruebe "que es una persona agresiva" y que "no está en sus cabales".